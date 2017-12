Harley Quinn está lista para regresar a la pantalla grande

El personaje de Harley Quinn fue indudablemente el gran atractivo del fallido film centrado en el Escuadrón Suicida. La película que reunía a varios villanos de DC tenía entre sus filas a la peligrosa Harley Quinn, una mujer que rápidamente se convirtió en ícono pop y que le brindó a Margot Robbie , la actriz que la interpretó, uno de los momentos más gratificantes de su carrera.

Durante una entrevista que concedió a Collider, Robbie confirmó que el público podría reencontrarse con Harley en un futuro no muy lejano: "Todos están trabajando de manera muy ardua, incluso yo misma, para llevar a Harley nuevamente a la pantalla. Creo que será muy pronto. Con ella aún hay tanto para explorar. ¡No aguanto más! Espero que sea para el año que viene, pero con películas tan grandes requiere mucho tiempo el poner todo en marcha". La actriz también reveló la fascinación que sintió por Quinn, y lo mucho que le costó abandonar a ese personaje: "Lo que hice con ella no me alcanzó! En Escuadrón Suicida estaba como... ¡necesito seguir interpretándola! La amo con todo".

Resulta curioso que Robbie no haya sugerido si la vuelta de Harley se concretará en Escuadrón Suicida 2 (anunciada oficialmente para 2019) o si será en Gotham City Sirens, el ambicioso proyecto de Warner que contaría una aventura centrada en Quinn, pero esta vez junto a Hiedra Venenosa y Gatúbela.