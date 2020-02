Harry Styles: aparente suicidio de Caroline Flack, presentadora de “Love Island” y ex pareja del cantante, conmociona Inglaterra

Caroline Flack, la presentadora de televisión británica que presentó el controvertido reality show “Love Island”, falleció el último sábado a los 40 años de edad.

“Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció este 15 de febrero”, informó su familia en un comunicado. El abogado de los cercanos a Fack agregó que fue hallada sin vida en su departamento en Londres y que la causa de su muerte sería un aparece suicidio.

Flack presentó “Love Island” desde su lanzamiento en 2015, pero renunció en 2019 después de ser acusada de agredir a su novio, el tenista Lewis Burton. Ella negó el cargo y se presentaría el caso ante un juez a partir del próximo marzo. La red comercial británica ITV, que transmite el programa, dijo en un comunicado que “todos en ‘Love Island’ e ITV están conmocionados y entristecidos por esta noticia desesperadamente triste”.

“Caroline era una miembro muy querido del equipo de ‘Love Island’, y nuestros sinceros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos”, dijo la señal. El estelar de telerrealidad muestra a concursantes jóvenes y atractivos en un paraíso tropical, donde deben emparejarse o arriesgarse a ser exiliados.

Los críticos afirman que el programa pone a los participantes vulnerables bajo un intenso escrutinio y presión, incrementado por la cobertura sensacionalista. Dos ex concursantes de “Love Island”, Sophie Gradon y Mike Thalassitis, murieron tras suicidarse en 2018 y 2019.

Sus muertes renovaron un debate sobre la ética de los reality shows que se ha desatado en el Reino Unido desde que los productores comenzaron a hacer equivalentes británicos de programas sensacionalistas estadounidenses como “The Jerry Springer Show” hace dos décadas, poniendo a la gente común bajo el foco en programas de realidad como “Gran hermano”.

La carrera de Flack floreció después de que ganó el programa de la BBC “Strictly Come Dancing” en 2014, la versión británica de “Dancing With The Stars”.

“Juicio espectáculo”

Los agentes de Caroline Flack, han acusado a la fiscalía de haber montado un “juicio espectáculo” contra una figura “vulnerable”, después del suicidio el sábado de la estrella de la telerrealidad.

“En los últimos meses, Caroline ha estado sometida a una enorme presión debido a este caso y del posible proceso que ha sido aplazado”, declaró Francis Ridley, agente de la presentadora, en un comunicado.

Flack, de 40 años, iba a ser juzgada en marzo. Fue detenida en diciembre acusada de haber pegado a su novio, Lewis Burton, con una lámpara mientras este dormía, en su apartamento en el norte de Londres, anunció la fiscalía en enero.

El novio de Flack desmintió lo ocurrido, declarando que “no le había golpeado con una lámpara”, en un mensaje en Instagram. La fiscalía “debería reflexionar sobre la manera en la que han montado un juicio espectáculo, que no solo no tenía fundamento sino que además carecía de interés público. Y finalmente esto provocó un gran sufrimiento en Caroline”, añadió el comunicado.

Horas después de hacerse pública la muerte de Flack, Lewis Burton escribió en su cuenta de Instagram: “Mi corazón está roto, teníamos algo tan especial.. Tengo tanto dolor, te extraño tanto... Nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgullosa todos los días. Te amo con todo mi corazón”.