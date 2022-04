Harry Styles revela las canciones de su nuevo álbum

Hace un mes, Harry Styles anunciaba a través de sus redes sociales su nuevo álbum titulado “Harry's House” con fecha de lanzamiento el 20 de mayo. Sorprendió a sus fans con la publicación de la portada y, un tráiler en Youtube que mostraba lo que sería su nueva propuesta musical, tras el éxito de “Fine Line”, su segundo álbum de estudio.

Ahora, 29 de abril, ha revelado el listado oficial de canciones que componen su tercer álbum de estudio, que se comprende por un total de 13 canciones. El tracklist incluye “As It Was”, el principal sencillo del álbum, que logró debutar en el número uno del Billboard Hot 100, y las canciones “Boyfriends” y “Late Night Talking”, ambas presentadas en vivo en su reciente actuación en el Festival de Coachella.

Las demás canciones que componen “Harry's House” son: “Music of a Sushi Restaurant”, “Grapejuice”, “Daylight”, “Little Freak”, “Matilda”, “Cinema”, “Daydreaming”, “Keep Driving”, “Satellite” y “Love Of My Life”.