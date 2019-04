Hathaway ha decidido no probar más el alcohol

Anne Hathaway ha desvelado los motivos por los que ha decidido no beber alcohol hasta que su hijo Jonathan, de tres años, cumpla los 18.

Una decisión que sorprendió cuando habló de ella en el programa de Ellen DeGeneres el pasado enero, donde dijo que iba a abstenerse de probar el alcohol mientras su hijo "siga viviendo" en su casa. Ahora, en una entrevista para la revista Modern Luxury, la actriz, de 36 años, ha explicado que no se trata de una elección moralista, sino más bien algo logístico.

"Lo dejé porque la forma en la que bebo conlleva tener resaca y ese es el problema", explicó la intérprete de "El diablo se viste de Prada". "Mi última resaca duró cinco días. Cuando esté en una etapa de mi vida donde tenga suficiente espacio para pasar una resaca, podré volver a beber, pero eso no será hasta que mi hijo esté fuera de casa", reiteró.

La ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto por "Los miserables" (2013) también quiso dejar clara su postura: "Pero quiero dejar algo claro: la mayoría de la gente no tiene por qué hacer algo tan extremo". "No creo que beber sea malo. Es solo la forma en que lo hago yo. Personalmente creo que es realmente divertido e impresionante, pero no es el tipo de diversión que quiero cuando tengo un hijo. Pero no se trata de una postura moralista", sentenció la actriz.

En su entrevista de enero con DeGeneres, Hathaway admitió que no le gusta mucho su "forma de beber", y explicó que su hijo está en una edad en la que la necesita todo el tiempo, "especialmente por las mañanas". Entonces recordó que fue una desagradable experiencia lo que le hizo tomar esta decisión: "Un día tuve que echar a correr con el coche para dejar al niño en la escuela: pero eso no era conducir, era pura resaca". "Para mí, fue suficiente. No me gustó nada esa experiencia".

Casada con el productor Adam Shulman desde 2012, Hathaway se convirtió en madre por primera vez en marzo de 2016 y es bastante celosa de su intimidad.