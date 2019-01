Hathaway y McConaughey, cómplices en "Serenity"

Entre palmeras y barcos pesqueros de un paraíso más turbio de lo que parece se citan de nuevo Matthew McConaughey y Anne Hathaway, que en una entrevista para presentar la singular película de suspenso "Serenity", hablaron sobre lo inútiles que son las disputas y la envidia entre actores.

"Es tan innecesario y tan agotador... Todo el mundo pierde cuando compites en este mundo", dijo Anne sobre los recelos nada infrecuentes en Hollywood.

"Para mí, ella no es una rival cuando trabajamos juntos. No estamos compitiendo. Si ella quiere decir algo o conseguir algo voy a intentar hacer cualquier cosa, o a veces no hacer nada, para ayudarle a llegar a donde quiere ir", agregó McConaughey.

La ganadora del óscar por "Les Misérables" y el vencedor de la estatuilla por "Dallas Buyers Club", que son dos de los intérpretes más cotizados y admirados de Hollywood en la actualidad, encabezan el reparto de "Serenity", que llega este viernes a los cines estadounidenses.

Aunque pueda parecer un cliché, "Serenity" es uno de esos oscuros y enigmáticos "thrillers" con conejo en la chistera de los que no se puede contar mucho de su historia sin desvelar todas las sorpresas y trucos de su insólita narración.

Con dirección y guion de Steven Knight, que escribió "Eastern Promises", "Serenity" toma como protagonista a Baker Dill (McConaughey), un hombre que, para huir de su pasado, se ha instalado en una isla paradisíaca donde trata, por todos los medios, de pescar un enorme atún.

No obstante, su frustración y fracaso constante en el mar quedarán en un segundo plano cuando su exmujer Karen (Hatha-way) aparezca de repente exigiéndole que asesine a su marido, que abusa de ella.

Además, McConaughey y Hathaway abordaron la que es su primera colaboración juntos desde que brillaron en "Interstellar"; cada uno adoptó su papel: él, el de un actor de aire místico y reflexivo capaz de discurrir ampliamente sobre lo divino y lo humano en cada respuesta; y ella, la de una actriz precisa, muy educada y aguda en cada contestación.

"Entre escenas no conozco a una actriz mejor que Anne", aseguró ante una ruborizada Hathaway "No puedes decir esas cosas", instó con una sonrisa tímida y casi avergonzada.