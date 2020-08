“Hay que insistir, persistir y nunca desistir”

La presentadora y periodista Zoe Navarro es una salvadoreña con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente, radica en Los Ángeles, Estados Unidos. Ya cuenta casi seis años en dicho país, de los que en tres se ha desempeñado en una de las cadenas más reconocidas, Univisión 34.

Culminó su carrera profesional en la Universidad Tecnológica, pero recuerda que sus inicios no fueron fáciles pues tuvo que combinar estudio y trabajo. “Aprender en la calle, con reportajes y con trabajo empírico”, expresa. Trabajó para diversas televisoras nacionales incluyendo canal 33, canal, 21, canal 12 y condujo programas radiofónicos en Radio Mil 80. Este año recibió su primera nominación a los Premios EMMY 2020 en la categoría “Arte ,cultura e historia” por su reportaje “Basurarte (Solo a las once)” y comparte con La Prensa Gráfica cómo vive esta experiencia.



¿Qué significa para usted, ser nominada al EMMY y representar a El Salvador con este logro?

Es una bendición, Dios sabe cuánto me he esforzado. El simple hecho de ser seleccionada es un logro personal para cualquier periodista. Pero para mi no solamente personal, profesional sino como mujer, como salvadoreña llegar a ser una de las tantas personas que tienen la dicha de poder ser nominada alguna vez en su vida, significa muchísimo.

Es algo que busqué desde el primer momento que me enteré que yo podía optar a un logro como este y la verdad me he esforzado mucho. Yo estoy “freelancer” en Univisión 34 que es la cadena de Univisión acá en Los Ángeles y las oportunidades para los “freelancers” son mucho más cortas que para los que son “staff” porque las notas especiales que participan para este tipo de ceremonias son específicas. Entonces las posibilidades son muy reducidas para los que somos “freelancers”. Yo tengo casi tres años de estar en Univisión y en ese tiempo solo he hecho dos notas especiales. Para mi que una de esas dos notas pueda calificar significa muchísimo. De verdad es un logro y también al esfuerzo… tomando en cuenta que este también es el mercado número uno de los Estados Unidos. Por ejemplo en Las Vegas solamente hay como cinco estaciones de televisión aquí en Los Ángeles solo en inglés hay nueve y en español hay cuatro.

Entonces para encajar en alguna de las categorías que fuese dentro de la ceremonia de los EMMY es super difícil, porque hay cientos de personas con muchas notas que compiten no solamente para entrar en una categoría, sino en varias categorías. Para mi significa muchísimo ser una de las cinco en la categoría de “Arte, cultura e historia” -en una nota periodística- que fue la categoría en la que yo participé y me siento súper feliz.

Fue una emoción grandísima, el simple hecho de ser seleccionada para mi es un triunfo. Desafortunadamente no pude realizarlo, la ceremonia ya se llevó a cabo el 18 de julio y pues obviamente con todas las ansias de poder ganar pero no se logró, pero igual yo me siento súper satisfecha. Súper orgullosa del trabajo que hice de poder representar a mi país incluso con una nominación. Por supuesto, debo de aceptar que me hubiese encantado poder ganar la estatuilla pero no voy a dejar de luchar, esto simplemente me impulsa a seguirme esforzando mucho más porque se puede lograr.

Un dato bastante chistoso es que mi esposo (Alejandro Navarro) también había inscrito una nota para la misma categoría que yo. Así que pudimos haber estado nominados los dos pero la de él no pasó.

¿Cuál es la mayor lección que le deja esta nominación a los premios EMMY?

Creo que es “el trabajo siempre da recompensa”. Cualquier esfuerzo que se haga desde lo más pequeño que se pueda hacer, todo esfuerzo tiene su recompensa y esta es la mejor lección para mi, para cualquiera, porque no necesariamente tiene que optarse a un EMMY. Esto encaja para cualquier situación. Para buscar un trabajo, para lograr un ascenso, para una persona que está estudiando lograr una beca...El trabajo siempre tiene una recompensa cuando se hace bien, sin necesidad de atropellar a nadie y haciéndolo con nuestros propios medios. Y la satisfacción que se siente no tiene precio.

Comunicadora: Zoe realiza contenido periodístico para Univision 34. Además es freelance para Centroamérica TV con un segmento de inmigración donde ayuda a la comunidad centroamericana que radica en Los Ángeles y todo EE.UU.

¿Alguna vez se imaginó que iban a mencionar su nombre en la Academia?

¡Claro, lo soñé siempre! Y yo decía “un día voy a estar ahí” lamentablemente este año no hubo ceremonia (presencial), todo fue una ceremonia virtual y creo que ha sido la ceremonia de los EMMY más rápida hasta al día de hoy. Porque ya había asistido anteriormente a cinco ceremonias por mi esposo, que trabaja para Telemundo y yo en Univisión, pero nunca dejé de sonar que mi nombre podía sonar ahí. Para mí eso fue ¡wow!.

¿Cuál es el mensaje que le daría a las personas que también están luchando por cumplir sus sueños profesionales?

¡Que no se rindan! Porque va a haber una oportunidad. Si ustedes lo buscan con todo su corazón, si ustedes están dispuestos a sacrificarse, a trabajar duro, a hacer la milla extra siempre va a haber oportunidad. Con mi esposo manejamos una filosofía bien personal y es que hay que “insistir, persistir y nunca desistir” porque van a haber bajones, decepciones, fracasos, nos vamos a equivocar pero todas esas cosas en lugar de frenarnos, que nos impulsen a poder llegar a la meta.

¿Cómo ha enfrentado los retos durante este tiempo trabajando en un país lejos de su familia?

Es bien difícil. La verdad creo que aunque hayan oportunidades como esta, el hecho de no poder compartirlo con las personas que uno ama es bien difícil. Yo soñaba que el día que estuviera nominada mi mamá pudiera estar conmigo en la ceremonia, por ejemplo, y este año pues ni siquiera hubo ceremonia y estar lejos en una situación tan difícil como la pandemia afecta. Afecta en todos los sentidos, pero creo que en el sentimental, en el nostálgico afecta muchísimo más. Eso lo reta a uno a sacar fuerzas de donde no tiene y a tratar de estar lo más pendiente posible.

Para muchas familias, al igual que la mía, esta pandemia (por covid-19) nos ha ayudado a estar más unidos, a estar más pendientes el uno del otro, a tener en cuenta de que haya o no trabajo la familia, el amor, el cariño, la preocupación del uno al otro es mucho más importante que cualquier otra cosa. En mi caso personal como familia, con la familia de mi esposo incluso, el estar más pendientes, nos ha despertado el no enfocarnos tanto en el ir y venir del día a día.

Pronto será mamá, ¿de qué manera su bebé llega a darles esa luz de esperanza frente a estos momentos?

La verdad es que cuando nosotros nos enteramos en febrero que yo ya tenía casi tres meses de embarazo -porque yo no había tenido, ni tuve, durante casi todo mi embarazo ningún tipo de síntoma- fue una sorpresa lindísima. Nosotros ya estabamos buscando un bebé, pero siempre va a ser una sorpresa muy linda.

Definitivamente nos cambia la vida desde el momento uno en que sabemos y empezar a soñar a ilusionarse con la idea de que una personita va a estar con nosotros -en mi caso personal, que está creciendo dentro de mí- ha sido muy bonito y no voy a negarlo, sí cuando se dio lo de la pandemia tomé la decision de dejar mi trabajo en pausa porque no quería exponerme a la situación de poder contagiarme estándo embarazada y exponer a mi bebé, exponer a mi esposo. Entonces decidí hacer una pausa, porque la mayor parte del tiempo yo estoy haciendo reportajes en la calle. La exposición al virus, era muchísimo más que estar dentro del estudio.

Me sentía deprimida, el hecho de tener que cancelar lo que con tanta ilusion habíamos pensado de ir a El Salvador a hacer nuestra “gender reveal” con toda la familia, porque acá en los Estados Unidos solo estamos mi esposo y yo. No tenemos a nadie ni de la de él o de la mía. Fue bien difícil tener que cancelar la idea de hacer un “baby shower” con la familia, amigos porque teníamos que estar encerrados.

Sí lloré, me frustré pero fue una etapa. Después pensé en que estamos bien, con salud y no nos hace falta nada. Así que comencé a disfrutar mi embarazo desde casa y creo que a la larga entendí que es una bendición el no estar expuesta en la calle con un bebé, cuando hay gente que no tiene opción. Y yo tuve la bendición de tomar esa decisión por este tiempo. Dios ha sido lindo y vamos a formar parte de la historia, de traer un bebé al mundo durante una situación como esta y contarle eso después a nuestros hijos va a ser una experiencia única. Estoy programada “digamos” para el 31 de agosto, ya va quedando un mes.

