"Hay que venerar la honestidad"

Shailene Woodley es conocida por ser una de las celebridades más sencillas del Hollywood actual. Con 27 años, la actriz se encuentra frente a un nuevo proyecto: el de la nueva temporada de "Big Little Lies". Una comedia dramática que explorará la malicia de las mentiras, la solidez de las amistades y la fragilidad de los matrimonios. En ella caracteriza a Jane Chapman y de esta forma se une a un reparto conformado por consolidadas actrices como Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon.

El estreno de esta serie llega el 9 de junio por HBO.

Después de los eventos de la primera temporada, Jane y las otras mujeres ahora comparten un trauma y un secreto. ¿Dónde las encontraremos en la segunda temporada?

El tema principal de la temporada es cómo diferentes personas afrontan la misma experiencia y cómo un evento traumático puede manifestarse de diferentes maneras. Esta temporada se trata de Jane reconociendo lo que ha pasado, quién ha sido y quién quiere ser a partir de ahora. Está decidida a hacer un cambio.

¿Cómo evolucionarán las relaciones entre las cinco mujeres?

Esta temporada explora las formas en que las mujeres eligen interactuar unas con otras, incluso si no eligieron ser amigas, sino que se ven obligadas a serlo. Estas mujeres son personas muy diferentes, escogían sus amistades porque necesitaban a alguien en quien apoyarse. Pero ahora todo el mundo se ve obligado a estar cerca debido a este secreto, esta mentira, pero ¿eso significa que en realidad son amigas o son solo aliadas en una causa? Eso es algo que será divertido de ver.

Meryl Streep se unió al elenco como Mary Louise Wright. ¿Cómo fue trabajar con ella?

Fue increíble. Ella realmente te anima, solo por su naturaleza, a prestar atención y ser diligente en lo que hacemos. Es tan dedicada y apasionada por la actuación, el cine y el contar historias, que fue como una clase magistral de actuación.

Mira todo el proyecto desde un plano holístico, no necesariamente un plano basado en el personaje. Encuentra la manera de unirlo todo.

¿Qué aprendiste de las otras cuatro actrices principales, son cercanas?

Nicole (Kidman) y Reese (Witherspoon) y todas ellas me enseñan mucho, por supuesto, como actriz, pero también como ser humano. Hemos llegado a este punto donde todas somos tan cercanas, honestas y confiamos las unas en las otras, que son personas a las que buscaría con un problema grande o pequeño, y sé absolutamente que me prestarían toda la atención y me darían una respuesta que me inspiraría o me haría actuar.

Hay muy pocas personas con las que he trabajado y con las que todavía estoy en contacto, pero las cinco nos comunicamos con bastante regularidad y yo no soy una gran conversadora, así que eso dice algo sobre el cariño que tenemos las unas a las otras.

¿Por qué crees que la gente se identifica con los personajes?

Creo que la gente puede ver un aspecto de sí misma en ellas, aunque no estén relacionados con el lujoso estilo de vida de Monterey que estas mujeres llevan. Todos podemos identificarnos con el abuso, la injusticia y la infidelidad, ya sea en nuestras propias historias o en las de nuestros familiares y amigos.

La fuerza no es algo que yo piense venerar, lo que hay que venerar es la honestidad, que a menudo implica mucha debilidad y vulnerabilidad.