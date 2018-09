"Hay suficientes mujeres ansiando un cambio"

"Con una mirada puedo romperte el corazón; con una lágrima en mi ojo puedo hacer llorar al mundo entero". En la piel de Norma Desmond, la diva del cine mudo caída en desgracia, Glenn Close fascinó al público de Broadway el año pasado. "Una de las actuaciones más grandiosas del siglo", halagó el crítico Ben Brantley en The New York Times. Maestra y dueña de la misma habilidad de su conmovedora criatura, Close es una de las actrices más grandes de su generación. En el Olimpo artístico donde reina Meryl Streep hay un lugar reservado para ella.

Pocos intérpretes son capaces de balancearse en los extremos emocionales y, entre infiernos y paraísos particulares, permanecer. "Para ser un actor tienes que ser capaz de ponerte en lugares que te generen miedo", dice la actriz desde su apartamento en el Upper West Side de Nueva York, en conversación telefónica con La Nación revista. "Tienes que encontrar el coraje para crear un personaje y sumergirte en su pensamiento. Para entenderlo, hay que profundizar en la condición humana. Eso puede ser aterrador", describe y su tono es suave, casi tímido. Una voz que a miles de kilómetros de distancia no necesita volumen para imponer respeto. Sus palabras tejen ideas y, luego, quedan suspendidas por el sugerente silencio con el que las envuelve.

Hablan sus 40 años de carrera. Su constancia en un universo que se caracteriza por lo efímero. Close, de 71 años, brilló, brilla y brillará por siempre en Hollywood, en Broadway y en televisión. Volcánica o imperturbable, a Close se le reconoce sobre todo su versatilidad. "Una virtuosa del engaño", citando a su manipuladora marquesa de Merteuil en ‘Relaciones peligrosas’ (1989), uno de sus papeles más memorables. Esa virtud la aprendió de niña. Cuando se paseaba por los jardines de su casa de campo en Connecticut y se pasaba horas jugando a ser otra. Fingiendo. Porque a veces es más fácil vivir en la imaginación que en la propia vida.

Quién puede pensar a la amante obsesiva de "Atracción fatal" (1987), así como a la villana Cruella de Vil en la saga de los dálmatas, sin que su imagen se dibuje al instante en la memoria. Lo primero son sus ojos. Inquietantes de tan penetrantes. De un celeste glacial tan capaz de seducir, como de estremecer al espectador. Lo logró como la maquiavélica abogada Patty Hewes en la serie "Damages", que le dieron dos Emmy a la mejor actriz en una serie dramática (2008 y 2009) y un Globo de Oro a la a la mejor actriz de serie (drama) de televisión.

En el filme "La esposa", ella compone a Joan Castleman, una mujer que ha dedicado toda su vida a apoyar la carrera literaria de su marido. Contenida y sumisa, relega sus propias ambiciones. Como tantas buenas esposas en la década de los cincuenta. Una lenta transformación se activa a partir de una llamada: la Academia Sueca le concede el Nobel de Literatura a su marido. El viaje al frío de Estocolmo para recibir el premio cambiará sus vidas para siempre. Dirigida por el sueco Björn Runge, ella logra, junto con Jonathan Pryce, Christian Slater y la hija de Close, Annie Starke –que interpreta una versión más joven de su personaje–, una composición de precisión milimétrica. Cada gesto en esta mujer cansada de sentirse invisible sugiere un mundo interior inmenso. Como un iceberg que solo revela su pico. Por qué se queda con él fue la primera pregunta que le hizo al director. Para ella, una mujer decidida y de espíritu independiente, era difícil entender a esta esposa reprimida. ¿Quién iba a creerlo? Hasta que pudo llegar al fondo de la historia. Una de las escenas más potentes de la cinta es el momento exacto en que ella levanta la mirada. El despertar de una mujer en primer plano. No hace falta más. Algo está por estallar y lo sabemos solo por sus ojos. Con una mirada.

Un crítico opinó que su actuación en "La esposa" es una de las más complicadas de su carrera. ¿Lo sintió así?

Sí, creo que lo fue. Pasé mucho tiempo preparándome. Trabajamos con el guion y con mi necesidad de realmente entender lo que le pasaba en cada momento por la mente a mi personaje, de manera de lograr una consistencia a lo largo de la película.

Teniendo en cuenta a las mujeres que abandonaron el silencio a través del #MeToo, parece oportuno el estreno de esta película.

Sí, y creo que solo al final muestra la oportunidad que ella tiene de alzar su propia voz. Es alguien que no era consciente de sus decisiones en cuanto a la pareja, cuando le dijo a su marido: tú serás la cara pública y yo solo me voy a dedicar a escribir. Se trata de cómo ella despierta. Muchas mujeres se van a sentir conectadas con ella.

Meryl Streep dijo hace tiempo: "Me gustaría que Martin Scorsese se interesara en un personaje femenino de vez en cuando, pero no sé si voy a vivir tanto tiempo". ¿Siente lo mismo?

(Risas) es algo que está enraizado hace siglos. Hay algo dentro de la psiquis femenina que los hombres encuentran aterrador. Tengo la esperanza de que lleguemos a ese punto en el que sea natural que haya tantas mujeres, como hombres, en todo tipo de producciones.

Katherine Hepburn la inspiró a ser actriz y, mucho tiempo después, le escribió una carta, ¿aún la conserva?

Sí, claro que la tengo. Y en mi casa, en las afueras de Nueva York, exactamente sobre la chimenea del comedor tengo, a modo de homenaje, la frase pintada: "Listen to the song of life". Es una cita del libro "Me: Stories of My Life", donde Hepburn cuenta sus memorias. Es maravillosa. En la carta, que ella guarda enmarcada como un tesoro, Hepburn le escribe: "Me alegra haberte convencido cuando eras solo una pequeña de unirte a esta terrible profesión, esta atemorizante profesión y, afrontémoslo, a esta deliciosa manera de pasar la vida".

¿Es optimista respecto del futuro de la mujer en Hollywood?

Sí, lo soy. No creo que volvamos a estar en la misma situación. Siento que hay suficientes mujeres ansiando un cambio y creando una fuerza en la industria. Es algo que todavía necesita mucho trabajo, pero igualmente no vamos a volver al mismo lugar. Creo que se pondrá mejor y mejor. Aunque no creo que vaya a ser fácil.

Como dijo su personaje en "Relaciones peligrosas": "Las mujeres están obligadas a ser mucho más talentosas que los hombres"...

(Risas) sí, sí. Es verdad.

A lo largo de su carrera, ¿cuál fue el rol que más la desafió?

El de "Atracción fatal". La gente nunca pudo saber el verdadero final de su historia.

Usted quería que ella terminara suicidándose.

Sí, y creo que es interesante. Aquí tuvimos dos suicidios de personajes tan populares como Anthony Bourdain y Kate Spade. Yo entiendo bastante del tema por mi trabajo en salud mental. Hay una gran cantidad de suicidios entre gente joven. La idea original era que Alex Forrest se suicidara, y era mucho más realista. Pero lo cambiaron por el final clásico. Ese que sucede con alguien a quien la audiencia considera como un demonio. Existe el orden dentro de una familia. Después, algunos elementos provocan caos y miedo. En la tragedia, el orden se restablece a través del derramamiento de sangre. Así la familia puede sobrevivir...

¿Cómo define la actuación?

No sé si puedo. Es un oficio y, como en cualquier verdadero oficio, uno solo debería mejorar. A medida que te esfuerzas en aprender a hacerlo, mejor serás. Mi hermano es constructor y puede crear cualquier cosa a partir del metal. Cuanto más trabaja en su taller, mejor lo hace; cuanto más pasión siente por lo que crea, mejor lo hace también. Es exactamente lo que siento por la actuación.

Suele elegir roles que se mueven en extremos emocionales. ¿Necesita ese tipo de desafíos?

Me parece que me arrepentiría de dejar algún territorio emocional sin explorar. O quizás es porque no me quiero aburrir. Me desafía y, a la vez, creo que cada vez soy más consciente de mi oficio y de cuánto hay que pensar en crear personajes con los cuales me pueda comprometer...