He tomado la decisión de divorciarme, dice Angélica Rivera

He tomado la decisión de divorciarme, manifestó la ex primera dama Angélica Rivera. A través de su cuenta de Instagram, la esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto manifestó que lamenta profundamente “esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos”. “Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”.

En su mensaje, y sin mencionar su nombre, explicó que a su esposo siempre le entregó su amor, tiempo y esfuerzo. “Para cumplir como esposa, compañera y madre”. Hoy, continuó, toda mi energía, fuerza y amor está enfocada a seguir siendo una buena madre. “En recuperar mi vida y mi carrera profesional”.

Hace unos días se publicó una imagen de Peña Nieto con una modelo mexicana, Tania Ruiz, paseando por las calles de la capital española, Madrid, acompañados de más personas. El septiembre de 2018, en su último informe de gobierno en Palacio Nacional, el entonces presidente dio un cálido agradecimiento a Rivera, sentada en primera fila junto a algunos de sus hijos, visiblemente emocionados. Días después, en el tradicional Grito de Independencia, también aparecieron los dos visiblemente unidos y contentos, siendo la última comparecencia juntos durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018).

El 2 agosto de 2018, en el cumpleaños de Rivera, Peña Nieto celebró "diez años de estar juntos y compartir muchas vivencias que han dejado huella" en Facebook. Y por San Valentín de ese mismo año, subió a redes sociales una fotografía de ambos paseando bajo un paraguas: "Todos tenemos una amistad o un amor que celebrar. Te amo, Angélica", escribió.