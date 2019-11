Héctor González es "la Abuela"

Héctor Rubén González es "la Abuela", artista nato, conocido por sus dibujos y pinturas en prácticamente cualquier lienzo: paredes, tablas, cuadros, tela… entre otros. Héctor es un verdadero pintor que le permite ser versátil y profesional.

González contó que emprendió un viaje para Guatemala donde se fue a buscar su sueño de vivir del arte. "Bueno yo tomé la decisión de irme a Panajachel por la situación que se vivía aquí como artista en ese tiempo. Llegué a un lugar donde hay muchos artistas en la calle, les pedí permiso para estar junto a ellos, me dijeron que sí y ahí empezó todo", detalló.

También viajó a Europa solamente con ahorrar $1,500 para el vuelo y sobrevivir con $50. "Yo pasé por Niza en Francia, luego estuve en Italia. Pedí un permiso como extranjero para hacer mi oficio y me lo dieron, lo malo fue que no podía vender mi arte, así que tuve que buscar otros métodos, yo ‘regalaba’ los cuadros pero realmente estaba vendiéndolos", reconoció.

Pero... ¿De dónde sale "la Abuela"?

Pues estaba en mis tiempos de estudiante, hicieron un concurso de disfraces, así que me puse un traje, me puse vejigas… tenía una vecina que tenía un french poodle, le dije que me lo prestara y caractericé a "la abuela vivaracha" con "pulgoso". ¡ya traía para la actuación! (ríe) ¡Gané el primer lugar!

¿Cómo empiezan los dotes artísticos con la pintura?

Pues fue en el 93. Yo estaba con la curiosidad de estudiar arquitectura pero, de repente conocí un chamaco que venía de México, Rafa Flores. Vi su técnica y me encantó esto, así que con mis primeros colones compré botes de spray y me puse a pintar con unos amigos ahí en los patios de las casas.

¿En qué tipo de arte estás especializado por si alguien desea contratarte?

Soy especialista en muralismo, acrílico. ¡Desde una aguja hasta un trasatlántico, lo que quieran!.

¿Un mensaje que desees dejar a todos lo que quieran ser artistas?

Yo creo que los salvadoreños somos muy artísticos… los invito a que se arriesguen, que hagan lo que les guste y -lo más importante- es que nos apoyemos todos mutuamente.