Helen Mirren 75 años de la "reina" de la interpretación

Actriz impecable, todoterreno, admirada y respetada, desde las tablas del teatro a la gran pantalla, pasando por la televisión. Helen Mirren cumple 75 años con una carrera repleta de grandes interpretaciones y personajes memorables, como su papel de Isabel II en la película, "The Queen", por el que ganó un Óscar en 2007.

El clímax del éxito le llegó, muchos dirían, tarde, después de cumplir los 45 años, pero Mirren no necesitaba ser mundialmente conocida para ser una actriz excelente. Aun así, lo es y sigue dando muestras de su talento interpretativo varias décadas después.

EL PROCESO

El nombre que aparece en su certificado de nacimiento es Ilynea Lydia Mironoff, con fecha 26 de julio de 1945. Mirren nació en Hammersmith, Londres, la capital de Inglaterra, de padre ruso y madre escocesa.

Su abuelo era un diplomático ruso a quien la revolución bolchevique lo sorprendió en Londres. La actriz nunca escondió sus orígenes.

Según recogió Efe, en 2003, al ser nombrada Dama del Imperio Británico dijo: "Soy hija de un inmigrante y una parte de mí siente como si ya hubiese sido aceptada".

Cuando la pequeña tenía 10 años, su padre decidió variar la grafía de su apellido para que sonase más inglés. Desde una temprana edad, Mirren dejó ver la vocación que la empujaba hacia la interpretación.

En el colegio al que asistía en Londres participaba en obras de teatro y, apenas acabó el instituto, se volcó de lleno en ser actriz.

Con la mayoría de edad, fue aceptada en el National Youth Theatre, que le permitió formarse en el arte dramático: "Fue mi entrada porque no teníamos dinero para enviarme a la escuela de teatro", dijo Mirren según la página de la compañía.

Un año después, pasó a formar parte de las filas de la Royal Shakespeare Company, en la que se desarrolló como intérprete durante los siguientes 15 años.

Mientras seguía formando parte de producciones teatrales, comenzó a trabajar también en el cine.

Tenía veintipocos años y el primer filme en el que participó se estrenó en 1968 bajo el título, "A midsummer night’s dream", adaptación de "El sueño de una noche de verano", de William Shakespeare.

Sin embargo, su carrera en la gran pantalla comienza a destacar entre el gran público a finales de la década de los setenta y la década de los ochenta por sus papeles en películas como "Calígula", "Excalibur", "2010" o "The Madness of King George", entre otras.

Por este último título, fue nominada por primera vez al Óscar.

Con la miniserie "Prime Suspect", su fama creció considerablemente. Además de ser reconocida entre los amantes del teatro y el cine, se coló en la casa de millones de espectadores británicos a través de la pequeña pantalla.

La ficción estuvo en antena entre 1991 y 1996 y volvió en 2003 y 2006. En ella, Mirren da vida a Jane Tennison, una policía que investiga asesinatos en serie mientras lidia con un entorno de trabajo sexista y hostil.

LA REINA

En 2006, Mirren se metió en la piel de uno de sus mejores personajes hasta la fecha, al menos, el más aclamado y reconocido por crítica y espectadores: el de Isabel II.

Esta interpretación le valió el Óscar, que recogió en 2007, después de varias nominaciones. Por su trabajo en "The Audience", ficción televisiva en la que también dio vida a la monarca británica, ganó un Tony en 2015.

Cuando recogió el Globo de Oro por "The Queen", puso el foco sobre la reina. "[El espectador] Se ha enamorado de ella y no de mí. Yo solo he intentado hacerla lo más parecida posible a la realidad", comentaba la británica.

Entre los premios que ha cosechado a lo largo de su carrera están el ya mencionado Óscar, tres Globos de Oro, cuatro BAFTA, un Tony y un Emmy.

El año pasado volvió a meterse en la piel de otra mujer poderosa: Catalina II, conocida como Catalina La Grande, que fue emperatriz de Rusia, en la serie homónima para el canal televisivo Sky.

En el terreno personal, Mirren es muy discreta y pocos detalles han trascendido de su vida privada, aparte de que lleva casada desde 1997 con el director Taylor Hackford, con el que ya mantenía una relación de años.

En una entrevista en el New York Times, publicada en 2016, al periodista le comentó que nunca había aspirado a casarse o a tener hijos, a lo que el reportero le inquirió que cómo se sentía al estar tan adelantada a su tiempo.

"Sí estaba adelantada a mi tiempo", comentó. "Me molesta un tanto no haber nacido un poco más tarde. No haber pasado más de mi juventud en este mundo mucho más excitante", sentenció.

