Helen Portillo: "Mi mayor logro es trabajar y dedicarme a algo que me llena y me hace feliz"

Desde pequeña sabía que su pasión eran las artes, y para ese entonces el baile y la actuación se convirtieron en sus más grandes aspiraciones y sueños, los cuales con el paso de los años logró cumplir.

Helen Verenice Portillo Villalta es fundadora, actriz y directora ejecutiva de la Asociación Cultural Irreal Teatro, quien desde hace 15 años ha estado dentro del mundo de la actuación dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas.

Sin embargo, uno de los obstáculos a los que se enfrentó cuando deseaba iniciarse en las artes fue que al terminar su bachillerato en El Salvador no existía una carrera en artes escénicas, por lo que se vio obligada a estudiar otra carrera.

"Lastimosamente cuando termine mi bachillerato, aun no existía en El Salvador una carrera de artes escénicas, así que decidí estudiar psicología; en mi segundo año de estar estudiando me enliste como voluntaria en una organización llamada ‘Juventud con una misión’, donde me involucré mucho en temas artísticos y con dicha organización tuve la oportunidad de viajar a Argentina, en el 2006, y hacer realidad mi sueño de formarme y estudiar artes escénicas en dicho país", contó la artista en una entrevista exclusiva con LA PRENSA GRÁFICA.

Su debut en los escenarios fue gracias a la danza, cuando formó parte del extinto grupo "Promocultura", de la Alcaldía de San Salvador, fue en ese lugar que por vez primera sintió lo que era estar frente al público.

"Mi primer debut en el escenario fue con la danza, hice parte en aquel entonces del grupo de danza de Promocultura, de la Alcaldía de San Salvador, con mi maestra Toñita Ramírez. Nuestra sede era el Teatro Roque Dalton, luego fui parte del Ballet Folclórico Juvenil de El Salvador, mi maestra fue Evelin Martínez", recordó la actriz.

Para el 2009, fundó junto al actor colombiano- quien se convirtió en su pareja- Yasser Ballestas, la Asociación Cultural Irreal Teatro, y por ello "me metí de lleno al teatro y mi primera obra como actriz de la Irreal fue ‘Los de al Lado’ obra que estrenamos en Cajamarca Perú, en la primera gira latinoamericana que hicimos como grupo en el 2010", recordó.

Su pasión por las tablas la ha llevado a presentarse en diferentes países como Colombia, Argentina Ecuador, Perú, Bolivia, y Uruguay, en una gira de diez meses en la que se presentaron las obras "Tuber in Love" y "Los de al Lado".

En el 2017 inició su formación como gestora cultural; un año después se presentó por primera vez en Cuba con la obra "Clowntivante", para 2019 la parada fue México y el año pasado volvieron a pisar las tablas cubanas.

Pese a que todo lo anterior ha significado logros para Helen Portillo, uno de los más sobresalientes y especiales es trabajar de lo que más le apasiona y le hace feliz "el mayor logro es trabajar y dedicarme a algo que me llena y me hace feliz", reconoció.

Actualmente, Portillo se encuentra escribiendo una obra de teatro que piensa dirigir, en la que actuará su esposo y su hijo, quienes compartirán por primera vez el escenario. También adelantó que "estamos trabajando en algunos proyectos nuevos con la Irreal de los que pronto estaremos comunicando más detalles", finalizó.