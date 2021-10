“Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación”, Maité Perroni confirma relación con productor Andrés Tovar, tras escándalo

La reconocida actriz mexicana, Maité Perroni, confirmó su nueva relación con el productor Andrés Tovar, con una serie de fotografías en las que la pareja se ve muy enamorada.

Esta noticia surge luego de acusaciones de que Tovar fue infiel a su anterior pareja, la actriz Claudia Martín, con Perroni, y que este habría sido el motivo de la separación.

Al respecto, en esa misma publicación, Perroni dijo: “Hemos vivido acoso, chantaje, manipulación e incluso se ha puesto en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático”, recalcó Perroni.

“Hace unos meses una revista publicó una serie de mentiras sobre nosotros, nos difamó y caricaturizó”, agregó la ex RBD sobre la serie se señalamientos recibidos y sobre cómo la farándula se ve obligada a recibir este tipo de acusaciones sin fundamento.

Sobre esta nueva relación, Perroni dijo que no se habían manifestado al respecto debido a que los abogados de ambos les aconsejaron que no lo hicieran, debido a los procesos que ambos llevan, en el caso de Tovar, por el divorcio, y en el caso de Perroni por la demanda de difamación contra la ahora ex de Tovar, quien la acusó de ser la culpable de la ruptura.

“No hablamos del tema antes porque nos encontramos actuando legalmente, pero el día de hoy, nuestros abogados nos permitieron hacerlo”, agregó la actriz.

“Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental”, apuntó Perroni sobre cómo Tovar y ella decidieron darse una nueva oportunidad e invitó a que quienes quieran darse una nueva oportunidad en el amor puedan hacerlo.