Hermano de Kevin Spacey asegura que el actor se está convirtiendo en su padre, la "criatura" que abusó de ellos

A fines del 2017, cuando el actor Kevin Spacey recibió las primeras acusaciones en su contra por presunto abuso sexual a menores, su hermano mayor, Randall Fowler, declaró que su supuesto comportamiento inadecuado se debería que fueron abusados por su padre durante su infancia y adolescencia.

De acuerdo a su testimonio de ese entonces, Thomas Geoffrey Fowler, un ferviente simpatizante nazi, los sometió a actos de extrema violencia a ambos y a su hermana Julie. Además, aseguró que su madre estaba al tanto de los hechos.

A un año de sus palabras, y en el contexto de la comparecencia de Spacey ante un juez de distrito en la localidad de Nantucket (Massachusetts), Randall volvió a hablar e indicó que su hermano estaba repitiendo el patrón de abuso de su padre.

En el podcast "Drew and Mike Show", manifestó: "Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre, (…) y 40 años después me entero de que se ha convertido en él".

Randall contó que él pudo escapar de los abusos de su padre cuando cumplió la mayoría de edad, pero Spacey se quedó cinco años más en el lugar. Eso lo habría llevado a transformarse en "la criatura", apodo con el que el propio Fowler califica a su progenitor. "Mi percepción es que todo eso arruinó gran parte de mi vida adulta. Mi hermano, por otro lado, se hizo actor, ganó mucho dinero, poder e influencia y lo utilizó para atraer a sus presas", dijo.