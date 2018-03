Heroínas anónimas de la NASA

Lee también

Es quizá una de las historias más inspiradoras que se hayan creado. “Talentos ocultos”, película que se estrena hoy en el país, narra la historia de tres brillantes mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta. Fue un momento clave de la historia: Estados Unidos estaba en plena carrera espacial con la Unión Soviética y la gente de color estaba en proceso de lucha por sus derechos civiles.Ellas fueron esenciales para el desarrollo del Programa Mercury (1961-1963), con el que Estados Unidos pretendía poner al astronauta John Glenn en órbita alrededor del globo, durante la Guerra Fría.La película ha sido elogiada por la crítica internacional. “Un cine que aborda el empoderamiento en su versión más popular, y uno solo desea que la película hubiese existido en el momento que está ambientada”, dijo Peter Debruge en Variety.Mientras que Alonso Duralde, de The Wrap, expresó que “la película no solo homenajea emotivamente a las mujeres inteligentes de color, sino que ofrece un retrato más realista del racismo del que solemos ver en las películas estadounidenses”.Esto se debe a que, aunque es cierto que aparece la discriminación y la segregación racial, la película no trata de volver víctimas del contexto a las tres protagonistas, sino que en heroínas, aun con las dificultades de su tiempo.Pero no todos están de acuerdo. Para algunos, el abordaje no es el correcto. “Algunas brillantes interpretaciones y una seductora ambientación no acaban de vencer las trampas de un mensaje complaciente”, expresó Tim Grierson en Screendaily. Otros creen que simplifica un poco temas como el sexismo y el racismo.Aun así, a la película le ha ido bastante bien en la temporada de premios. Ganó el premio del Sindicato de Actores a mejor reparto. Además, está nominada a tres premios Óscar; entre ellos, el de mejor película. También la National Board of Review la incluyó entre las mejores películas de 2016.