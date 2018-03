“Hidden Figures” triunfa en los premios SAG

Lee también

El drama sobre las expertas en matemáticas de la NASA “Hidden Figures” se alzó el domingo en la noche con el Premio del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al mejor elenco, el más importante de una velada muy politizada.Al recoger el galardón, la actriz Taraji P. Henson manifestó que la película llega en el momento justo. “Lo bonito de 2017 es que la mayoría de la gente está en el lado correcto de la historia. No en el miedo. El miedo y la fe no pueden coexistir. Que cada cual elija su batalla. Yo elijo la fe”, dijo en referencia a los tiempos que se avecinan con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump.La estrella del musical “La La Land” Emma Stone también apoyó las declaraciones de Henson. “Tenemos que alzar la voz”, dijo la actriz. “Estar callados solo ayuda al opresor, no a la víctima. Espero que la gente que ve cómo lo que se está haciendo es inconstitucional e inhumano diga algo. Que la gente luche por lo correcto y lo verdaderamente humano”, dijo.