Hija de Carrie Fisher pensó que no podía existir la fortaleza tras muerte de madre y abuela

Billie Lourd agradeció el apoyo que ha recibido tras la muerte de su madre Carrie Fisher y su abuela Debbie Reynolds, pues le ha dado fortaleza.Lourd publicó el lunes una fotografía de ella con Fisher y Reynolds en su cuenta de Instagram."Recibir todas sus oraciones y amables palabras en la última semana me ha dado fortaleza durante este tiempo en el que pensé que no podría existir la fortaleza". Agregó que "no hay palabras" para describir lo mucho que las echará de menos.Fisher y Reynolds murieron con un día de diferencia la semana pasada.Lourd, de 24 años, es la hija de Fisher y el agente de talentos Bryan Lourd. Ha actuado en la serie de Fox's "Scream Queens", que recién terminó de transmitir su segunda temporada, y tiene un papel pequeño en "Star Wars: The Force Awakens"