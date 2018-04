Hija de José José cantará en El Salvador

Con la excusa de realizarle un homenaje al “Príncipe de la canción”, José José, y recaudar fondos para apoyar al Hogar Padre Vito Guarato, Marysol Sosa, hija del artista, se presentará este miércoles en el Teatro Presidente, desde las 7:00 de la noche, para interpretar todos los éxitos de su padre. En el evento estará acompañada por la Orquesta Platinum y los artistas Dennis Soriano, Rocío Cáceres, Gerardo Erquicia y Henry Mejía.

“Esta es la primera vez que vengo a El Salvador y me encanta poder venir a participar de manera musical... Hay mucha expectativa y creo que los vamos a dejar muy sorprendidos, muy contentos, porque la bendición con la que mi papá ha contado en cuestión de su música ha sido muy trascendental”, confesó la artista, quien también reveló que ha dedicado sus últimos 10 años a ayudar a niños que padecen algunas discapacidad física o psicológica (se graduó de la Licenciatura en Comunicación Humana y trabaja como terapeuta).

Gerardo Parker, productor del evento, comentó que durante el concierto harán un repaso de la vida de José José, expondrán algunas curiosidades, contarán historias de sus altos y bajos, e intercaladamente cantarán las canciones que se convirtieron en uno de los más artistas más grandes dentro de la industria musical. “Creo que las personas tienen que ir para conocerla a ella y porque la calidad está garantizada, solo van a escuchar éxitos”, dijo Parker.

Gestión para cantar en El Salvador

La oportunidad de traer a Marysol se dio luego que esta viera una publicación sobre un homenaje que le realizó la Platinum Orquesta a su padre (fue un éxito) e indicara que era una excelente iniciativa. Luego de ello, Parker habló con su representante y trabajaron fuertemente para contar con su talento en el país y sorprender a los salvadoreños.

“Estoy de antemano superansiosa de conocerles. Me queda claro que soy hija de un gran cantante que El Salvador quiere mucho. Tengo muchas ganas de poderles cumplir bien y dejar bien en claro de por qué venimos”, comentó la artista.

La artista también dijo que espera que esta no sea la última vez que visite El Salvador y que le gustaría seguir apoyando al Hogar Padre Vito Guarato en todo lo que necesiten. También, señaló que en México ha participado en eventos similares (la Teletón) y que es una gran bendición que el público salvadoreño le tenga tanto cariño a su padre, quien aseguró está recuperándose con mucho éxito en Miami y podría estar listo para volver al escenario a finales de mayo.

Sobre su carrera como artista, Marysol comentó que aunque comenzó desde muy temprano a cantar, ella fue la primera de su familia que quiso ir a la universidad y no vive traumada por aún no haber ganado un premio Grammy.

“Realmente me enseñé, conforme crecí, a amar la música y a partir de ahí hacer con ella lo que se me pegara la gana. Ahora estoy abierta si el día de mañana me llegan muchos contratos. No digo que no a esos planes; sin embargo, también lo que he venido viviendo lo agradezco mucho y me ha sido de gran inspiración personal”, recalcó.