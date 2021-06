Hija de Paul Walker considera a Vin Diesel su familia

El trabajo de Paul Walker junto a Vin Diesel en la saga de 'The Fast and the Furious' dejó como resultado una gran amistad que incluso alcanzó a la hija del actor que murió en un accidente automovilístico, Meadow Walker.

Y es que la modelo, de 22 años de edad, publicó una emotiva fotografía, en su cuenta oficial de Instagram, en la que se ve junto al hombre que se convirtió en uno de los mejores amigos de su padre: Vin Diesel.

El cariño de Meadow es tan grande que no duda en considerar a Diesel como parte de su familia, y eso fue exactamente lo que escribió en la descripción de la imagen que publicó en sus redes sociales. La imagen ha tenido miles de me gusta y comentarios de los fans.

Meadow perdió a su padre en el 2013, cuando tenía 15 años de edad, y desde ese momento, Diesel y su familia han acompañado a la ahora modelo internacional, incluso comparte tiempo con hijos de Vin: Hania, Pauline y Vincent.

Paul fue un famoso actor estadounidense que murió en un accidente de auto en noviembre del 2013, cuando solamente tenía 40 años de edad. Miles de fans y colegas lloraron la partida de una de las estrellas más brillantes de Hollywood.