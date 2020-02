Hija de Steven Spielberg se dedicará al cine porno y quiere ser estríper

Mikaela Spielberg, una de las hijas del famoso cineasta Steven Spielberg ("E.T."), anunció públicamente sus intenciones de forjar una carrera como actriz porno y estríper.

La joven de 23 años, concedió una entrevista The Sun donde se calificó como "una animal sexual". "Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiarlo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas", declaró.

"Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones", ha dicho la hija de Spielberg

Su decisión ya se la comunicó a sus padres, Spielberg y su esposa Kate Capshaw. Según señaló, ambos reaccionaron con "intriga", pero "no enfadados". "Para ellos, la prioridad siempre ha sido mi seguridad", sostuvo.

Mikaela, que fue adoptada por la pareja en 1996, confesó que cuando ingrese a la industria del porno se hará llamar Sugar Star, mientras que en redes sociales continuará como "Vandal Princess".

Por ahora, está tramitando la licencia de trabajadora sexual en Tennessee, un requisito que espera para que todo su trabajo "sea legítimo". Además, es el documento que le permitiría poder trabajar en un club de striptease.

"He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones", concluyó.