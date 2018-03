Hijo de JLo le pregunta por qué no usa pantalones en sus shows (VIDEO)

Lee también

En una entrevista con Build Series, en Nueva York, Jennifer López confesó que su hijo Max, de 9 años, le preguntó por qué no utiliza pantalones durante sus presentaciones. "Deberías ponerte más pantalones", le dijo, según aseguró la artista.Ella le respondió "Ok, tú no eres mi esposo. Baby, mami es una showgirl", contó entre risas a la entrevistadora, que era su propia hermana, Lynda López.JLo tiene acostumbrados a sus fans a verla en el escenario con pocas prendas, generalmente muy brillantes, o con mallas color piel cubiertas de cristales. De lo contrario, en su día a día, viste ropa deportiva o ropa muy casual.