Hijo de James Gandolfini será parte de "Los Soprano"

Tras una larga búsqueda, el creador de "Los Soprano", David Chase, ha encontrado a su joven Tony Soprano. Será Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini, actor que dio vida al icónico personaje durante los 86 episodios de la serie, quien interpretará a la versión adolescente del capo en "The Many Saints of Newark", la precuela de la serie.

Según informa Deadline, el actor de "The Deuce" se suma a un reparto que también ha incorporado a Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen y Corey Stoll. Se espera que algunos personajes de "Los Soprano" aparezcan en el filme en una versión más joven. La película, dirigida por Alan Taylor, estará ambientada en la década de los sesenta.