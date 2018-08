Hillsong United ofreció concierto lleno de música positiva

Las bandas australianas Hillsong United y Hillsong Young & Free combinaron fuerzas musicales en el escenario del anfiteatro del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) esta noche, para ofrecer un cargado lleno de armonía y letras positivas.

Su presentación inició a las 7:30 de la noche, cuando sus integrantes se comenzaron a subir al escenario.

"Hillsong, Hillsong, Hillsong", coreó el público para recibirlos.

Abrieron con el tema "Let go", del cual cantaron algunas partes en español. A este tema le siguió "Love don't let me down", en el cual invitaron al público a aplaudir al ritmo de la melodía.

Tras interpretar "Every little thing", dedicaron sus primeras palabras a los salvadoreños presentes. "Estamos emocionados de estar aquí por primera vez. Vamos a cantar por Jesucristo", dijeron. Luego pidieron a la gente que alzará sus manos para una alabanza.

El concierto continuó con "Heart of God", "Peace" y "End of days", "Highs and lows", "Sinking deep", "Where you are" y "Real love".

Uno de los momentos que más gritos obtuvo fue cuando los músicos le dijeron al público que "las pupusas son lo más rico del mundo".

En ese instante también regalaron algunas camisetas y, posteriormente, leyeron un pasaje de la Biblia.

"Levanten su voz a nuestro Señor", les pidieron a los asistentes al concierto, quienes alzaron sus brazos y sus voces al oír estas palabras.

Foto: Óscar González

El repertorio continuó con temas como "Wonder", "One way", "Take it all" y "Not today". Esta última canción elevó aún más los ánimos del público.

"¿Quién está enamorado del Señor?", preguntó uno de los integrantes de Hilsong. Las personas respondieron con un grito. El artista agregó entonces : "Él los ama".

Entonces siguió la canción "Behold (Then sings my soul)".

Ya para el cierre vinieron temas como "Hosanna".

El concierto de las agrupaciones correspondió a la gira United X Young & Free Tour, que los ha llevado a presentarse en escenarios de diferentes partes del mundo. Actualmente se encuentran inmersos en el tramo latinoamericano.

Hillsong United surge en 1988 como parte del ministerio de jóvenes de la iglesia Hillsong. Uno de sus propósitos es que las personas reciban un mensaje de fe que despierte y enriquezca el amor hacia Dios.

Young & Free nació también en la iglesia, pero en el año 2012. Esta banda se dedica a interpretar música de adoración cristiana contemporánea. Ellos experimentan con los géneros dance y electro pop.