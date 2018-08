Hillsong United y Young & Free Unidos en un canto positivo

El conjunto australiano Hillsong United surge en 1988 como parte del ministerio de jóvenes de la iglesia Hillsong y con una misión. Uno de sus propósitos es que a través de las letras de sus canciones, los miembros de una iglesias y demás personas reciban un mensaje de fe que despierte y enriquezca el amor hacia Dios.

Con la claridad de su mensaje positivo la banda cristiana recorre el mundo interpretando frente a miles de personas temas de alabanza, tales como "So Will I" y "Oceans".

La banda de pop rock anteriormente ha recibido la nominación a los premios Billboard Music Award a mejor álbum cristiano, por su material discográfico "Wonder".

Ayer, en conferencia de prensa, integrantes de ambas bandas adelantaron sobre el motivo que los trajo a Centroamérica y especialmente a El Salvador.

"Tenemos muchos admiradores aquí, pero sobre todo venimos a comunicar el mensaje de Jesús a celebrar y alabar", comentó Aodhan King, de Hillsong Young&Free.

Las expectativas son muchas pues comentaron que esta no es solo su primera vez en el país, sino que también realizando una gira conjunta.

"El mayor reto que como líderes tenemos es el ser nosotros mismos. Somos igual a los demás y también tenemos problemas. De repente uno puede pensar demasiado en uno mismo y salirse del camino. Dios quiere que nos lideremos a nosotros mismos, el cambio principal debe hacerse en uno mismo. La creatividad es una parte de Dios expresándose hacia los demás, creemos que la música fue creada para celebrar al Señor", agregó Taya Smith, integrante de Hillsong United.

En esta gira con ritmos contemporáneos también los acompaña Hillsong Young & Free (2012), reconocidos por la audiencia por sus canciones donde experimentan con los géneros dance y electro pop.

Como adelanto al show, Smith dijo que uno de los puntos más esperados es cuando canten "Peace", ya que es un tema que han trabajado especialmente para esta gira, donde recorren varios países afectados por la violencia.

Precisamente, al pertenecer a una misma iglesia cada uno tenía sus misiones, pero para esta temporada han querido unir voces, talento y creatividad para hacer más fuerte el llamado.

"La gente tiene que tener un poco más de fe. Como líderes queremos ser un buen ejemplo y con nuestra música", dijo Melodie Wagner.

Hillsong Young & Free en su corto tiempo sobre el escenario cuenta con cuatro discos de estudio: "We Are Young & Free" (2013), "Youth Revival" (2016), "Youth Revival Acoustic" (2017), y "III (Three)" que justamente se lanzó en junio.

"United X Young & Free Tour" se denomina la gira que los ha llevado a presentarse en escenarios de Seúl, Taipéi, Hong Kong, Manila, Colombia, Costa Rica y Guatemala y en El Salvador, esta noche.

El espectáculo será en el Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) a las 7:30 de la noche.