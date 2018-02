Hitchcock continúa influenciando a escritores

Mientras escribía lo que se ha convertido en una de las novelas más vendidas en lo que va de año, “The Woman in the Window” (“La mujer en la ventana”), el autor A. J. Finn pensaba en cierto maestro del suspenso: Alfred Hitchcock.

“Hitchcock demostró que el suspenso puede ser tan efectivo, si no más, que la sorpresa; que el control y el gusto pueden superar las tácticas de miedo sensacionales y los trucos baratos; que el estilo debe realzar una historia en lugar de abrumarla”, dijo Finn, seudónimo del crítico y editor literario Daniel Mallory, en una entrevista reciente con The Associated Press.

Casi 40 años después de su muerte, Hitchcock sigue siendo un referente del suspenso no solo entre directores de cine, sino entre escritores de novelas policíacas que ven obras como “La sombra de una duda” y “Vértigo” como modelos de narrativa. Aunque la mayoría de su trabajo fue adaptado de novelas y cuentos de ficción, Hitchcock es el único cineasta que ha recibido el Premio Édgar “Gran Maestro” de los escritores de misterio de Estados Unidos, un honor a la trayectoria concedido a Agatha Christie, Elmore Leonard y James M. Cain. Hitchcock también recibió un Premio Raven, de la asociación de misterio, por su “contribución” al género.