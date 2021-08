Hombre declara que R. Kelly abusó sexualmente de él

Luego de varios días de testimonios de mujeres que afirmaron haber sido preparadas y abusadas sexualmente por R. Kelly, un hombre subió al estrado ayer para decir que el cantante de R&B lo explotó de la misma manera cuando él era un estudiante de secundaria.

El testigo dijo que Kelly lo atrajo a su casa en el área de Chicago en 2007 con ofertas falsas de ayudarlo con su incipiente carrera musical.

Kelly le preguntó a la presunta víctima, entonces de 17 años, "qué estaba dispuesto a hacer por la música", contó el testigo. Dijo que le respondió: "Llevaré tus maletas... Cualquier cosa que necesites estaré dispuesto a hacer".

"No es eso. No es eso", dijo que Kelly agregó antes de preguntarle si alguna vez fantaseó con tener sexo con hombres. Describió cómo Kelly "se puso de rodillas y procedió a darme sexo oral" a pesar de que "no me gustaba".

Después de eso, declaró, "me dijo que lo mantuviera entre él y yo".

En un incidente posterior, Kelly "chasqueó los dedos tres veces" para convocar a una chica desnuda escondida debajo de un ring de boxeo para que les diera sexo oral a Kelly y al testigo, dijo el hombre al jurado.

Siguió viendo a Kelly después de eso porque "realmente quería triunfar en la industria de la música", dijo.

El testigo declaró como parte de un acuerdo de cooperación al declararse culpable en un caso separado según el cual participó en un plan fallido para sobornar a una mujer a que no testificara contra Kelly.

Kelly ha negado en repetidas ocasiones que se haya aprovechado de víctimas durante una carrera de 30 años propulsada por su éxito "I Believe I Can Fly". Sus abogados han retratado a sus acusadoras como "groupies" (fanáticas) que mienten sobre sus relaciones con él.

Previamente, una mujer declaró que Kelly la agredió sexualmente a los 17 años tras un concierto en Miami en 1994. La testigo, que también rindió declaración sin usar su nombre, dijo que los amigotes de Kelly la llevaron a ella y una amiga al camerino del artista después del espectáculo y que Kelly la obligó a tener relaciones sexuales sin protección.