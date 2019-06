Los hombres de negro se han expandido a fin de dar cobertura al mundo entero, pero lo mismo ha ocurrido con la basura del universo. Y para mantenernos a salvo, el condecorado agente H (Chris Hemsworth) y la resuelta novata M (Tessa Thompson) han formado un equipo, un improbable binomio que podría funcionar. Mientras encaran una nueva amenaza alienígena que puede adoptar la forma de cualquiera, incluyendo a los agentes de MiB, la pareja debe sumar esfuerzos en una aventura digna de trotamundos y que será puesta en marcha para salvar a la agencia y, en última instancia, al mundo entero.

"Hombres de negro: Internacional" presenta nuevos agentes, nuevas armas, nuevos alienígenas y nuevos lugares, sin por ello dejar de conjuntar a algunos de los actores más solicitados y talentosos de la actualidad, incluyendo a Hemsworth y Thompson como los agentes titulares H y M, con Emma Thompson reinterpretando su papel como la jefa de MiB, y con Liam Neeson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani y otros en papeles medulares.

Dos décadas salvando al mundo

La peli es una expansión del conocido universo de ficción que comenzó a explorarse hace 22 años de la mano de Will Smith y Tommy Lee Jones. Esta cuarta entrega va más como un reinicio en el que conoceremos una nueva oficina mundial en Londres y su nueva pareja protagonista.

¡Sorpresa! La agencia central en Nueva York no es la única. La película nos mostrará otras y pondrá en evidencia la clandestinidad y el hecho de que se trabaje con tanto secretismo.

Veremos a Molly (agente M), quien llega por voluntad propia tras haber presenciado un encuentro extraterrestre y no haber sido neutralizada para borrar sus recuerdos. Esto cambia la dinámica existente: el personaje de Thompson no es reclutada por la agencia, sino que es ella quien los encuentra, lo que supondrá un plus para demostrar su valía.

No faltarán los alienígenas como apoyo cómico para no siempre identificar a los extraterrestres con connotaciones negativas de invasión a la Tierra y demás. Destaca el pequeño peón Paw-ny, al que da su voz Kumail Nanjiani y que es un genial sustituto de Frank el perro parlante.

El concepto de "internacional" permite también hacer un "tour" mundial por París, Marrakech, Londres o Nápoles. Sin duda, las posibilidades que se abren con esta expansión desde Nueva York al resto del mundo hacen que en el futuro se conozca más mundo y el trabajo de los agentes.

"Men in Black", 1997