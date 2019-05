¿Homofóbico?: Vicente Fernández rechazó trasplante por temor a que el órgano fuera de una persona gay

Vicente Fernández no acepta un trasplante de hígado, aunque en la decisión le vaya la vida. La razón es su temor a que el órgano fuera de un donante gay.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto", explicó el "Charro de Huentitán" al programa mexicano De Primera Mano.

En el video: minuto 03:14

El ídolo mexicano habló del momento en que le detectaron cáncer y que lo llevó a ese pensamiento.

"Hice una gira mundial y estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira", contó.

Fernández, ya en el retiro profesional, aseguró que salió del hospital contra los consejos de los médicos.

"No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir y me dicen: ‘por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui", agregó.

El padre del "Potrillo" Alejandro Fernández, al final se operó en Chile, donde con un procedimiento robotizado, lo ayudaron.

"Me dijeron de una operación con un robot. Me operaron y yo ni supe cómo fue mi operación".

Las críticas a la postura homofóbica de Fernández, no se han hecho esperar en redes sociales.

Vicente Fernandez: Odio a los gays. El Potrillo: pic.twitter.com/L2NPXI4jdW ? (@eldealado_) May 8, 2019

Qué feo que el señor Vicente Fernández haya rechazado el hígado de su propio hijo . pic.twitter.com/y87oKPzZfq ? Alex Murillo (@AlexMurilio) May 8, 2019

Vicente Fernández: no mames ¿Un transplante? Que tal si es de un joto, válgame la chingada no, mejor que me lo done mi hijo que si es un machito hecho y derecho. Mientras tanto Alejandro Fernández? pic.twitter.com/jj9bP93T2t ? Christian Muñoz (@ChrisHorror) May 8, 2019



