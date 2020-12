"Hostia, qué espanto": así reaccionó AuronPlay ante el remix de Rosalía y The Weeknd

En las redes sociales se ha hecho viral el vídeo en el que AuronPlay, un famoso youtuber español hace críticas en referencia al remix de la canción "Blinding Lights", el cual lanzó The Weeknd junto a la hermosa cantante de flamenco, Rosalía.

"Hostia, qué espanto, eh. Respeto a estos dos artistas al máximo, pero el remix no vale ni para esconderse, eh. Es muy malo, mira que es una de mis canciones favoritas, pero es que donde no hay... no vale. No me ha gustado nada, lo he escuchado esta mañana y dije, joder, hostia, esto qué es, me ha asustado...", puntualizó Auron.

El videoclip fue publicado hace días en el canal de The Weeknd y ya acumula 11 millones de visualizaciones.



Estos son algunos de los comentarios que usuarios hicieron en youtube.



Foto: captura de pantalla