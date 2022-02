"Hotel California" y los secretos detrás del éxito musical que hoy cumple 45 años

Vendió más de 16 millones de copias en Estados Unidos, alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100, ganó el Grammy a grabación del año y sigue sonando en la radio. Hotel California es probablemente el mayor éxito de los Eagles, la aclamada banda estadounidense.

Oficialmente, el tema fue lanzado por la agrupación un 22 de febrero del año 1977 y, este 2022, cumple 45 años de ser un hit. Hotel California es considerada como una de las canciones que dieron forma al rock and roll.

En honor a su aniversario, repasamos cinco datos que quizá no sabía sobre la aclamada obra, que fue parte del quinto álbum de estudio de la banda.

La famosa portada del álbum 'Hotel California'.

1. Autores de la canción

El miembro fundador de la banda Glenn Frey, en conjunto con Don Felder, fueron los cerebros detrás de Hotel California. Los músicos también contaron con el apoyo de otro de los fundadores de la agrupación, Don Henley.

“Decidimos crear algo extraño, solo para ver si podíamos hacerlo”, dijo Frey en una entrevista reproducida por BBC.

En una conversación con Paul Brannigan, Felder comentó: “Cuando me uní a los Eagles, mi esposa Susan y yo vivíamos en las montañas con vista a Topanga Canyon, una hermosa área rural de California. Un día ella, afuera de la casa, puso una manta en el suelo para que nuestro bebé Jesse tomara el sol y de repente vio una serpiente de cascabel arrastrándose hacia él. Agarró a Jesse y me llamó y dijo: ‘Nos mudamos’. Así que cuando salí de la carretera, volví no a la casa que tenía, sino a una casa que ella había alquilado en Malibú. Y ahí es donde escribí Hotel California”.

2. Profundo significado

Desde que Hotel California sonó en la radio por primera vez, despertó la curiosidad de los fanáticos de la banda y los medios de comunicación, quienes no lograban descifrar el verdadero significado detrás de la canción. De hecho, hubo muchas teorías alrededor del tema.

Sin embargo, los miembros de la banda se han dado a la tarea de aclarar de qué habla la canción. Según han dicho en reiteradas ocasiones, este es un tema que habla sobre el materialismo y los excesos de los que fueron testigos ellos mismos a su llegada a Los Ángeles, California.

“Básicamente es una canción sobre la parte más oscura del sueño americano y sobre el exceso en Estados Unidos, que es algo de lo que sabíamos mucho”, dijo Henley en el 2002, durante una entrevista con el espacio 60 Minutes, reproducida por ABC.

Con 'Hotel California', los Eagles obtuvieron un Grammy a grabación del año.

Años más tarde, en el 2005, Henley comentó a la revista Rolling Stone que Hotel California “fue nuestra interpretación de la vida de lujo en Los Ángeles”, pues “todos éramos niños de clase media del Medio Oeste”.

3. Cambio de nombre

Aunque ha pasado a la historia como Hotel California, originalmente la canción iba a llamarse diferente.

De acuerdo con el medio estadounidense ABC, en el 2003 Cameron Crowe reveló en Conversations with Don Henley and Glenn Frey, que el primer nombre que los integrantes pensaron para la canción era Mexican Reggae.

4. Hotel icónico

El hotel de la fotografía, que acompaña la canción y el álbum Hotel California, se encuentra en Beverly Hills. Su nombre real es Pink Palace y es uno de los alojamientos por excelencia de las estrellas de Hollywood.

La fotografía fue tomada por David Alexander y John Kosha a unos 60 pies de altura. Ellos se las ingeniaron para que la imagen quedara perfecta en medio de un caos vial.

Y aunque se habla de Hotel California como una metáfora, hay quienes no pierden la esperanza de encontrar el verdadero hotel del que habla la canción.

“Se ha llegado a decir que era un lugar abandonado lleno de ocultistas, un hospital psiquiátrico, una posada llena de caníbales o la mansión de Aleister Crowley en Escocia. Hasta se ha llegado a decir que era la Mansión Playboy”, reseña el sitio Rock FM.

5. Álbum con guiños

A partir de Hotel California, surgieron otros temas de la banda que dan continuidad a la canción. Así lo explicó Don Felder en una entrevista.

“Una vez llegas a Los Ángeles eres el New Kid In Town (nuevo chico del pueblo) y luego, con el éxito, vives la Life In The Fast Lane (la vida acelerada) y te empiezas a preguntar si todo el tiempo que has pasado en los bares no ha sido Wasted Time (tiempo perdido). Así que todas esas ideas para canciones salieron de la fundación de Hotel California”, explicó en la entrevista reproducida por Rock FM.