Hoy, Freddie Mercury habría cumplido 73 años

Este día habría cumplido 73 años Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, el cantante que revolucionó el mundo de la música a finales del siglo XX.



Mercury fue el vocalista de la banda Queen a los 25 años y lideró con su voz y estilo una de las carreras musicales más famosas y reconocidas del rock.



"We are the champions", "Bohemian Raphsody" o "Another one bites the dust" son parte de algunas de las canciones más populares para rememorar siempre sus aniversarios de cumpleaños, pese a su ausencia.

Con Queen, Mercury llegó hasta 1986, con el último concierto de su "Magic Tour" y él finalmente murió en 1991 de una bronconeumonía que no soportó debido a su estado avanzado de SIDA. Su leyenda siguió creciendo aún más tras su partida.



Entre muchos de los reconocimientos que se le rinden hoy, destacan los hechos por Brian Harold y Roger Taylor, ex integrantes de Queen, a través de sus cuentas de Instagram.

LEGADO

A lo largo de su carrera musical con Queen, constituyó un legado de 14 discos grabados, de los que se pueden destacar los temas más icónicos de la legendaria banda.



Además grabó dos álbumes como solista y lanzó muchos sencillos. Algunos de su temas debutaron entrando en el Top 10 de las listas británicas.



Según la RIAA, Queen vendió en total 32.5 millones de álbumes en Estados Unidos, y más de la mitad se vendió después de la muerte de Mercury en 1991.



Muchas encuestas revelaron que la reputación de Freddie Mercury creció desde su muerte. Debido a esto, la BBC ubicó al cantante en el puesto 58 en la lista de los 100 británicos más influyentes, realizada en 2002.



Una película biográfica sobre él y Queen con el título "Bohemian Rhapsody" fue estrenada el 24 de octubre de 2018 en Reino Unido y el 2 de noviembre en Estados Unidos. Fue galardonada con cuatro premios Oscars, dos Globos de Oro y dos BAFTA, entre otros reconocimientos.



Aparte de ser cantante, se formó como artista y diseñador gráfico en la escuela de Arte Ealing, de Londres.