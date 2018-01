Hoy Irene Castillo está tiernita ¿ya la felicitaste? (+Fotos)

Los festejos para Irene Castillo casi se han convertido en fiestas patronales. Desde el fin de semana el cariño de la gente se hizo sentir en las redes sociales donde a través de sus historias de Instagram publicó algunos detalles.

Esta mañana el equipo de Grupo Megavisión la felicitó en las redes sociales y sus compañeras la sorprendieron al decorar su camerino. Durante su carrera en la televisión ha demostrado que es una mujer de retos. Como presentadora del programa "60 Minutos" , incursionó en el periodismo deportivo.

Instagram Irene Castillo

Son 26 velitas las que este año sopló Castillo. “Y aunque antes me daba miedo crecer ahora puedo decir que no hay nada mejor que eso, con altos y bajos en mi vida y con mucho más que recorrer y aprender Dios me ha hecho la mujer más feliz y bendecida”, fueron las palabras de agradecimiento que publicó la ojiverde a sus fan.

Instagram Grupo Megavisión

Recientemente viajó a Antigua Guatemala junto a su novio Pepe Barahona y en una de sus estampas favoritas dijo: "Y cada año me propongo dejar mis miedos atrás, con ese sueño que hasta hoy me ha llevado donde jamás imagine..."

Instagram Irene Castillo