Hoy estrena la serie de Loki

Sin tener al lado a su hermano Thor (Chris Hemsworth) y muy lejos de su tierra natal Asgard, la serie "Loki" llega hoy a Disney+, en una producción ambiciosa que sigue la esencia de uno de los villanos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés).

Tom Hiddleston el actor que da vida a este supervillano inició su viaje en el papel de "Loki" hace una década con la película "Thor" (2011), desde entonces, su personaje ha sido uno de los más atractivos para MCU y se ha presentado en las exitosas películas: "The Avengers" (2012), "Thor: The Dark World" (2013), "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

En esta historia el humor irónico y una trama detectivesca se dan la mano a través de los saltos en el tiempo.

"Loki, seguirá al Dios del Engaño a lo largo de varios momentos en el tiempo. La última vez que le vimos fue en ‘Vengadores: Endgame‘ quedándose con el Teseracto y desapareciendo de su tiempo porque, el Teseracto no solo sirve para viajar por el espacio, sino también por el tiempo", se lee en la sinopsis de la serie.

El guionista y creador de "Loki", Michael Waldron, dijo que los viajes temporales son "una oportunidad para el caos y la diversión", mientras Kate Herron, directora de la serie, explicó que películas de David Fincher como "Se7en" (1995) o "Zodiac" (2007) fueron muy importantes para la estética de la serie, especialmente por el misterio que envuelve al protagonista.

Esta es la tercera serie sobre superhéroes que llega al servicio de streaming Disney+ tras las exitosas "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier".

Para "Loki" los actores como Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw y Wunmi Mosaku se unen a Hiddleston, en esta primera temporada que tendrá seis episodios.

Durante una reciente rueda de prensa, Hiddleston mencionó la "complejidad" que caracteriza a Loki y también agradeció que, entre los numerosos personajes de las cintas de Marvel, su rol haya recibido mucho cariño entre los fans.

"Mucha gente disfruta de su carácter juguetón, su espontaneidad y el sentido intrínseco de travieso que tiene. Algunos disfrutan de su cualidad de antagonista y otros probablemente no le soportan. Y sé también que hay gente a la que le atrae su vulnerabilidad", declaró.