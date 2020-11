Hoy inicia la Teletón

Con el objetivo de enviar un mensaje de solidaridad, este año inicia la teletón de manera diferente a otros, haciendo un llamado a los salvadoreños a quedarse en casa y dar gracias “por lo que tenemos y lo que somos”, reza el comunicado.

Bajo el lema “Gracias a Ti”, muchos talentos nacionales se han sumado a la causa, quienes son conocidos como anclas: Luciana Sandoval, Kathya Carranza, Georgina Cisneros, Célida Magaña, Federico Zeledón, Maura Rubio -quien participará por primera vez- y Roberto Acosta.

El escenario de este 2020 será el Centro de Rehabilitación Merliot, en donde se mostrará a la audiencia parte de las instalaciones y el equipo que con sus donaciones ayudan a mantener año con año.

El evento tendrá 16 horas de duración, en lugar de las 27 acostumbradas, y se dividirá en segmentos de 4 horas continúas iniciando hoy, viernes 13, a las 9:00 pm hasta 1:00 am; sábado de 8:00 am- 12:00 del mediodía; y finalizando el mismo sábado de 4:00 pm-12:00 am.

La teletón se transmitirá desde las diferentes plataformas virtuales, por más de 40 emisoras de radio y en televisión por TCS+, TCS y sus canales 2,4,6, Ágape TV canal 8, Televisión Nacional canal 10, Grupo RSM, Canal Legislativo, Taber TV, Tele 1 y ONTV.

Orquesta Hermanos Flores

Conscientes de que la economía de los salvadoreños se ha visto afectada por la pandemia del covid-19, las autoridades de Funter aseguraron que este año no habrá una meta económica “sino que será la salud de las personas”, según establece la programación del evento.

Quienes deseen donar podrán hacerlo por medio de la pagina web de teletón, banco agrícola, link de Wompi, AKIPAGOS y para residentes en el extranjero por llamada telefónica a través de RIA.

ARTISTAS INVITADOS

Cada año, talento nacional e internacional se sumaba a la causa teletón, logrando que muchos salvadoreños acudieran al evento para disfrutar de los artistas y, a la misma vez, apoyar a todos los niños que forman parte de Funter.

Este año, se contará con grandes artistas nacionales que donarán su talento, entre ellos la Orquesta de los Hermanos Flores, Los Jhosse Lora, Grupo la Republica, Grupo Melao, Marco Xavyer, La Tropa Dizkovery, Marx y su banda, Shaka & Dres, Los Redd, Grupo La Calle, La Autentica Banda LL, Julissa Ventura y Sonora Maya, Marito Rivera y su grupo Bravo y Salsalvador All Stars.

Podrás disfrutar con toda tu familia cada una de las presentaciones por medio los canales anteriormente mencionados.