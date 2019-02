Hoy: la noche más importante de Hollywood

Normalmente es un proceso bastante predecible con una o dos favoritas, pero este año la carrera por la estatuilla a la mejor película ha sido alocadamente sorpresiva, casi retorcida en sus contradicciones. Los premios de los sindicatos, que suelen ser un buen mapa rumbo a los Óscar, han repartido sus honores como nunca antes. Ninguno de los más importantes coincidió en una misma película.

Los productores eligieron "Green Book"; los directores, "Roma"; los actores, "Black Panther"; los editores, "Bohemian Rhapsody" y "The Favourite", mientras que los fotógrafos prefirieron "Cold War"; y los guionistas "Can You Ever Forgive Me?" y "Eighth Grade", una cinta que la academia desairó por completo.

Esta inconsistencia ha confundido a los observadores. Variety lo calificó como "territorio desconocido". Deadline sugirió que esta es "una de las carreras más reñidas en la historia de la academia".

Las votaciones para los Óscar terminaron el martes por la noche. Aquí los contendientes y sus motivos para ganar.

“ROMA”

Muchos creen que este es el Óscar que Netflix perderá, y vaya que quieren ganarlo. El drama en blanco y negro del director mexicano Alfonso Cuarón tiene grandes abolladuras en su contra, la más importante que fue casi totalmente ignorada por el Sindicato de Actores de la Pantalla. Pero también sigue siendo la favorita de los críticos (tanto los de Nueva York como los de Los Ángeles la nombraron mejor película) y ganó en los premios del Sindicato de Directores y los BAFTA. Sus 10 nominaciones evidencian la estima generalizada por “Roma” que sería la primera película de Netflix nominada al Óscar a mejor película, podría cambiar el rumbo y hacer doblemente historia: sería la primera película en lengua extranjera que se alce con el Óscar a la mejor película.

“GREEN BOOK”

El viaje interracial en carretera de Peter Farrelly parece ser la competencia más fuerte para “Roma”. Ganó en los Globos de Oro y en los premios del Sindicato de Productores, que al igual que los Óscar tienen una boleta basada en las preferencias de sus miembros. Pero ninguna otra película ha enfrentado tantas críticas. Aunque algunos la ven como una graciosa cinta sobre amigos que genera sentimientos positivos, otros la ven como anticuada y poco auténtica, además de que cae en estereotipos raciales. En una contienda tan cerrada, ¿podría ganar una película tan polarizadora? “Green Book”, que muchas veces ha sido comparada con la ganadora del Óscar de 1989 “Driving Miss Daisy” (“El chofer y la señora Daisy”), podría ser exactamente el tipo de filme que alguna vez ganó la categoría, pero en años recientes la academia ha diversificado su membresía y se ha vuelto más internacional.

“THE FAVOURITE”

La cinta de época de Yorgos Lanthimos empató con “Roma” con el mayor número de nominaciones y parece tener algunas estatuillas aseguradas. Ganó siete premios BAFTA (aunque “Roma” se llevó al final el premio mayor). Como una película de época, “The Favourite” luce como una ganadora tradicional de Óscar, pero invierte con gracia y subvierte las convenciones de ese género, lo que hace de ella el caballo de Troya perfecto para los premios de la academia.

“BOHEMIAN RHAPSODY”

A los críticos no les gusta, algunos dicen que lustra la homosexualidad de Freddie Mercury, y su director Bryan Singer fue despedido a la mitad de la producción y ahora enfrenta (y niega) múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. Estos no son ingredientes normales para una contendiente a mejor película. Y a pesar de eso “BoRhap” resiste. No solo se trata de un éxito de masas ($850 millones en taquilla solo en el extranjero). Ganó el premio a la mejor película de drama en los Globos de Oro y los principales galardones en los ACE Eddie como mejor drama editado. Si ganara, sería la peor película laureada con el Óscar a la mejor película.

“A STAR IS BORN”

Algo sucedió con la que una vez fue vista como la contendiente más fuerte. El “remake” de Bradley Cooper ha sido nominado a todos los premios, pero apenas se ha llevado algunos por su música. Logró siete nominaciones al Óscar, pero desde 1934 ninguna película sin nominaciones a mejor dirección o edición ha ganado el premio a la mejor película. Ni los cameos de Cooper en los conciertos de Gaga parecen poder salvarla. Tampoco ayuda que solo dos versiones de películas hechas con anterioridad hayan ganado el Óscar a la mejor película: “Ben-Hur”, de 1959, y “The Departed”, de 2006.

“BLACKKKLANSMAN”

La más reciente película de Spike Lee no ha ganado muchos premios, pero es la única que ha sido nominada por todos los sindicatos. Eso habla de un apoyo generalizado que ninguna otra película tiene. A muchos les gustaría que Lee, a quien le entregaron un Óscar honorario en 2015, se lleve su primer premio de la academia en competencia. Lee ha dicho que su película es el “caballo negro” de la competencia, enfatizando con humor lo de negro.

“BLACK PANTHER”

Primero las malas noticias: solo una cinta sin otras nominaciones importantes ha ganado mejor película y fue “Wings” en 1927, cuando se entregaban dos premios mayores (el otro fue para “Sunrise”). La academia trató de revivir esa dicotomía de mejor película en los Óscar, pero abandonó sus planes para la categoría de mejor película popular, que “Black Panther” seguramente habría ganado. Pero la épica de Ryan Coogler para Marvel, la primera cinta de superhéroes nominada a mejor película, es única de muchas maneras. Es el mayor éxito doméstico con más de $700 millones recaudados en Estados Unidos y Canadá, donde ha sido recibida como un acontecimiento cultural. También triunfó en los SAG. Si gana no sería la primera vez que haga historia.

“VICE”

La cinta biográfica de Adam McKay sobre Dick Cheney probablemente tiene las menores probabilidades de ganar entre las ocho nominadas, pero nuevamente tiene candidaturas en todas las categorías importantes: actuación (Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell), guion (McKay), dirección (McKay) y edición (Hank Corwin). Solo “BlacKkKlansman” y “The Favourite” pueden decir lo mismo.