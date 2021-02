Hoy se celebran los Globos de Oro

Año con año se prepara una de las ceremonias que todo cinéfilo espera: los Globos de Oro, la cual se convierte en la antesala de los Oscar y se posiciona como una de las fechas más importantes para todos los amantes del séptimo arte.

Este año, como no podía ser de otra manera, la premiación se vio afectada por la crisis sanitaria mundial del coronavirus que la obligó a reinventarse y a modificar los protocolos que durante años se habían venido realizando para estos eventos.

No veremos a las estrellas pasar con sus mejores atuendos en la alfombra roja ni tampoco el desfile de trajes de Los Ángeles, ya que la ceremonia se desarrollará respetando el distanciamiento social, por lo que se optó por una premiación virtual.

Las maestras de ceremonias serán las cómicas Amy Poehler y Tina Fey quienes conducirán la gala desde diferentes puntos por primera vez en la historia: Poehler desde Beverly Hills y Fey desde Nueva York.

Pero estos no son los únicos cambios, la 78 edición de los Globos de Oro está marcada por el cierre de las salas de cine, el retraso de muchas producciones cinematográficas y el auge del streaming.

Por lo anterior, es lógico que Netflix haya arrasado con 22 nominaciones, seguido por Amazon Studios con 7, y es que la plataforma posee dos fuertes candidatas a llevarse el premio: La película 'Mank', con seis candidaturas, y 'The Trial of the Chicago 7', con cinco opciones de estatuilla, pero lo único que queda es esperar los resultados.

Sin duda, uno de los momentos más esperado de la noche será la premiación en la categoría de Director de Largometraje, que por primera vez reúne a tres mujeres: ‘Regina King con ‘One Night in Miami’, Chloé Zhao con ‘Nomadland’ y Emerald Fennell con ‘Promising Young Woman’, las dos últimas también tienen una nominación en la categoría de Mejor Guion.

Estas tres películas dirigidas por mujeres suman 11 nominaciones.

La ceremonia que en un principio estaba programada para los primeros días de enero será transmitida por cable a través del canal TNT, a partir de las 7:00 p.m. hora local.