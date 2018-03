Hoy se estrena: “Ya no juegues con mi amor”, primer videoclip de Camelo

Camelo, la banda salvadoreña de “pop funk”, que ha viralizado sus melodías a pasos agigantados, en populares escenarios, radios y plataformas de música digital como Spotify, lanza hoy el primer videoclip de su sencillo: “Ya no juegues con mi amor”. El estreno es en Scenarium, Multiplaza, a partir de las 8 de la noche. “Definitivamente será un buen show. Tendremos intervenciones de diferentes artistas como Cartas a Felice y Natalia Cantalejo”, expresó José Vela, manager de la banda.

Escrita y entonada por, Jorge Gómez, director musical de Camelo, “Ya no juegues con mi amor” es el resultado vivencial de un “romance complicado” que llevó al compositor a noches de desvelos. “Una noche llegué a mi casa y me sentía un poco conflictuado por una situación amorosa. Me fui a dormir para no pensar en eso. De pronto desperté muy de madrugada y seguía pensando en lo mismo, ya no quería seguir así.

Camelo. Banda nacional de “pop funk” que se dio a conocer en octubre de 2017. Camelo es integrada por seis jóvenes apasionados por la música. “Ya no juegues con mi amor” es el título de su primer éxito musical hasta el momento.

Entonces tomé la guitarra, que una noche en casa de Pira, nuestro bajista, me habían prestado porque en ese momento no tenía, y comencé a tocar. Espontáneamente canté lo que sentía, mientras grababa en mi celular, y casi de inmediato nació: Ya no juegues con mi amor”, explicó el director musical de la banda nacional.

El perfil artístico de la banda está integrado por universitarios y profesionales: el multinstrumentista, vocalista y director musical de Camelo, Jorge Gómez; el vocalista, Ricardo Martín; bajista, Rodrigo Pira; guitarrista principal, Ricardo Clement; baterista, Francisco Pinto; y el trompetista, Felipe Zamora. Seis jóvenes que se conocieron por “casualidades de la vida”.

“No tocamos música que no sea nuestra, todo lo que tocamos es 100% original”, Jorge Gómez, director musical de Camelo.

“Teníamos proyectos caseros, pero nada formal. Rodrigo, Ricardo Martín y yo (Jorge), nos conocimos hace varios años en el colegio y desde siempre la música fue algo en común. Por casualidades de la vida conocimos a José Vela, nuestro actual manager. Él nos propuso realizar un grupo y aceptamos. Posteriormente, conocimos a Paco, nuestro baterista. De pronto, nos enteramos de la existencia de Clement, nuestro guitarrista principal, y Felipe Zamora, nuestro trompetista. Con seis integrantes nació Camelo”, detalló Jorge Gómez, director musical de la banda.

“Definitivamente será un buen show. Sorprenderemos con: ‘Ya no juegues con mi amor’, nuestro primer videoclip”, expresó José Vela, manager de la banda.

El videoclip “Ya no juegues con mi amor” se estrena hoy en Scenarium, Multiplaza. El show musical inicia a partir de las 8 de la noche y puedes adquirir tus entradas en La Taquilla, en preventa $10 y el día del evento $13.