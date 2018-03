Hubo una conspiración para asesinar a Michael Jackson, según su hija Paris

Lee también

Fue una declaración contundente y no dio paso atrás al expresarla. Paris Jackson, hija del mítico “Rey del Pop”, Michael Jackson, declaró que la muerte de su padre “suena como una teoría de conspiración total y suena como la mierda, pero todos los fans reales y todos en la familia lo sabemos. Fue una emboscada". Paris culpó abiertamente al médico personal de Jackson y a los productores del show “This Is It Tour”, el cual marcaría el final de la carrera artística de Michael.Las declaraciones de Paris fueron retomadas por el periodista estadounidense Brian Hiatt para la revista Rolling Stone. Hiatt pasó un día con la joven en el Museo de la Muerte, en Hollywood. Ahí, Paris contó sobre su vida como la hija del icónico artista y sobre cómo él le confesaba su dolor ante las acusaciones que sobrellevaba sobre abusos infantiles.Michael Jackson murió cuando ella tenía 11 años. El informe forense determinó que el artista había sufrido un ataque cardíaco causado por una sobredosis del anestésico Propofol, en su casa de Los Angeles. Sin embargo, Paris responsabilizó directamente a AEG Live (la empresa promotora del show que Michael estaba preparando antes de su muerte, This Is It), a quienes considera los responsables directos de su muerte.Según Paris, "AEG Live no trata a sus intérpretes correctamente. Los secan y los hacen trabajar hasta la muerte. Mi padre estaba cansado (...) Miré mi boleto, vi a AEG Live, y pensé en cómo mi padre estaba agotado todo el tiempo y no podía dormir". Ante la pregunta de si cree que Michael fue asesinado, dijo: "Absolutamente. Porque es obvio, todo va hacia eso, suena como una teoría de conspiración total y suena como la mierda, pero todos los fans reales y todos en la familia lo sabemos. Fue una emboscada".Además, Paris culpó al médico Conrad Murray (condenado por homicidio involuntario en la muerte de su padre) por la dependencia del Propofol, anestésico que lo llevó a ser adicto. "En algún momento mi padre dijo ellos me van a matar un día´", explicó. Y también en la nota, el periodista recuerda que Lisa Marie Presley (quien había sido novia de Michael Jackson) le había dicho a Oprah Winfrey que tuvo una conversación similar con Michael y que el cantante le dijo que temía que alguien quisiera atentar contra él para obtener los derechos sobre la mitad del catálogo de Sony / ATV, que vale cientos de millones de dólares.Paris finalizó declarando que “mucha gente” habría querido matar a su padre. "Por su puesto, pero es un juego de ajedrez, y estoy tratando de jugar de la manera correcta, y eso es todo lo que puedo decir sobre esto en este momento", declaró la hija del Rey del Pop.