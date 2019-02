Hugh Jackman Amante de los grandes personajes

Hugh Jackman tenía 29 años cuando cumplió el único sueño que había anhelado toda su vida: actuar en el Royal National Theatre de Londres. Todo lo que ha venido en los 21 años siguientes, lo considera "un extra". Lo dice desde la humildad y la sinceridad, dos cualidades que le han concedido el sobrenombre del tipo más simpático de Hollywood.

Por eso ahora se siente libre de dar el giro hacia la carrera que desea. Este cambio, que lleva gestándose varios años, incluye todo tipo de géneros: drama en el cine con "El candidato" y su regreso a los escenarios, el lugar donde se siente "más cómodo". Esta vez lo hará con un espectáculo en solitario, "The Man. The Music. The Show", que le llevará este año por estadios del mundo cantando sus grandes éxitos.

"No soy una persona que tienda a marcarse objetivos", dijo en 2013 antes de recoger el Premio Donostia a toda su carrera. "Si me los hubiera puesto hace 25 años, habría cumplido ya todos. Las metas te limitan mucho. Trabajas muy duro para llegar a ellas, y te dejas cosas por el camino. Es mejor estar abierto a diferentes ideas. Mi objetivo como actor, si tuve uno, era y ha sido pagar el alquiler, mis facturas", expresó Hugh.

Hace ya mucho que sus facturas y las de su familia se pagan solas. Los únicos límites que se ha encontrado son los que otros le han puesto a lo largo de su trayectoria cuando se han empeñado en etiquetarlo.

"He tomado decisiones sobre hacer obras o películas con las que no estaban de acuerdo los que me rodeaban. Según mi experiencia, no puedes controlar todo lo que va a pasar. Por ejemplo, nadie esperaba que Lobezno fuera un éxito".

Y lo fue. Lauren Shuler Donner, productor de la saga "X-Men", le descubrió en un teatro londinense interpretando "Oklahoma!", y le propuso como el mutante de garras de adamantio y espesas patillas (Wolverine). Su entorno le recomendó que no firmara por las tres películas que le ofrecieron, él, que ya les había hecho caso y había renunciado a "The Boy from Oz", en Broadway, tiro de sus instintos. Firmó y las tres películas se convirtieron en nueve a lo largo de 17 años.

"La mayor lección que saqué de esa experiencia fue: sigue tus instintos", cuenta durante un entrevista en Nueva York. Aunque lo verbalice ahora, en realidad ha actuado así toda su vida, salvo en contadas excepciones. Cuando a los 11 años dejó de ir a clases de baile y canto porque alguien le dijo que "no era bueno". "Volví a los 18 y me arrepentí de haber hecho caso". Le volvió a ocurrir cuando rechazó "The Boy from Oz", la primera vez que se lo ofrecieron. La segunda vez que le llegó el proyecto, no dudó y ganó un Tony.