Hugh Jackman: “Quiero hacer cosas que me planteen un reto”

Tras decir adiós definitivamente a Wolverine, un personaje con el que ha convivido durante los últimos 17 años, Hugh Jackman está buscando un nuevo desafío.“Quiero hacer cosas que me planteen un reto, tanto en teatro como en cine”, dijo el actor australiano en entrevista con dpa y un pequeño grupo de medios. No obstante, puntualizó, tanto antes como ahora su prioridad “siempre” ha sido la familia.Jackman, que a mediados de febrero tuvo que someterse a una nueva operación por el cáncer de piel que padece, insistió en que no se está muriendo y que este tipo de cáncer “se puede evitar”. “Utilicen protección solar”, pidió.En “Logan”, que estrena hoy en El Salvador tras su proyección en la pasada Berlinale, el que fue el “hombre más sexy” según People, encarna a un mutante más cansado y envejecido. Según confiesa, estaba “muy nervioso” por esa última entrega de la saga y sudó “muchísimo” al ver el resultado.