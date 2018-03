Hugh Jackman: “Wolverine es parte de quien soy”

Lee también

Hugh Jackman reveló hace algunos días que se despedirá para siempre de Wolverine con la película “Logan”, la cual se estrenará mañana en los cines del país. Sin embargo, el actor australiano dijo que no considera esto un adiós, ya que lleva el exitoso personaje en la sangre.“Estoy listo para dejar de interpretar a Wolverine, pero nunca he sentido que esto sea un adiós porque es parte de quien soy”, dijo el intérprete de 48 años, que finalmente colgará las cuchillas tras nueve películas que ha realizado para la saga “X-Men”.Además, comentó que ha visto a lo largo de su carrera cómo otros actores se encuentran devastados luego de tomar una decisión así, pero dijo que en su caso no es así puesto que ya se había hecho la idea.“Echaré de menos al equipo, pero me entusiasma lo que hemos hecho en esta película y me ilusionan los retos que tengo por delante. Si no estuviera feliz con lo que acabamos de crear, sería realmente duro”, confesó el actor.En la nueva cinta, Jackman interpreta a un viejo y melancólico Wolverine que se preocupa por la enfermedad del profesor “X”. La historia cobra emoción cuando aparece una joven mutante que está siendo perseguida por un grupo de fuerzas oscuras. Ella hace que “Logan” vuelva a creer en sí mismo y con una dosis de acción la salve de caer en las manos de sus perseguidores.“Es parte de mi vida. Esta película es lo más personal que he hecho. Es muy humana, cruda y auténtica. Me ha permitido explorar mi personalidad a través de los años, mirarme al espejo y ser honesto sobre mis remordimientos y defectos”, confesó Jackman.La película estuvo a cargo del director estadounidense James Mangold, quien en 2013 llevó a la pantalla a la película “The Wolverine”.