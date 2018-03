Hugh Jackman: Wolverine “forma parte de mí”

Lee también

Los fans sedientos de estrellas celebraron la visita de Hugh Jackman, que vino hasta la Berlinale para desprenderse de las garras que lo lanzaron a la fama, con “Logan”, la última película en la que se verá al mutante Wolverine.El actor australiano aseguró en el Festival de Cine de Berlín que “Logan” es una carta de amor a los fans de Wolverine.Jackman dijo que el personaje lo ha acompañado durante 17 años, pero hasta que no hizo esta película no llegó a su corazón. “Si mis nietos me preguntan qué película elegir, ‘Logan’ es la película que lo define”.En la rueda de prensa se podía ver a Jackman emocionado con este largometraje, cuya única aspiración era que fuera “una gran película”.“Cuando la vi estaba muy nervioso, superó mis expectativas, hubo momentos en los que lloré”, relató Jackman.“Yo amo ese personaje. No puedo decir que lo voy a echar de menos, porque no se va, forma parte de mí y los fans me lo van a recordar continuamente”, insistió.