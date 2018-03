Hugh Jackman cuelga las garras de Wolverine

l universo cinematográfico de los mutantes ha crecido y evolucionado. También ha llegado a un punto en que necesita dar paso a otras historias y personajes. Los actores también necesitan ponerle punto final a algunos personajes que han marcado su carrera. Uno de los actores que ya prepara su despedida de los X-Men es Hugh Jackman, quien encarna a Wolverine.



No hay marcha atrás. Tras 17 años interpretando a Wolverine en la gran pantalla, Jackman “ha colgado las garras” del personaje para siempre y quiere despedirse por todo lo alto con “Logan”, según dijo a Efe el director de la cinta, James Mangold. “Las colgó para siempre. No se volverá a acercar a ellas. Ha terminado”, admitió el cineasta.



En la cinta, que llegará a las salas de cine en marzo, un envejecido Wolverine debe proteger con la ayuda del profesor X (Patrick Stewart) a Laura Kinney, una niña mutante (la española Dafne Keen) perseguida por una organización criminal. Laura también es conocida como X-23 y será la encargada de hacerse cargo del legado de Wolverine en la gran pantalla.



“Hugh y yo buscábamos una historia que nos permitiera decir algo nuevo, algo humano. No quería hacer simplemente otro gran espectáculo de efectos visuales”, expresó Mangold, que dirigió a Jackman en “The Wolverine” (2013).



“Hugh no iba a subirse al carro de nuevo a no ser que fuera un proyecto provocador... ‘Logan’ es una cinta independiente. Incluso si no has visto las películas de X-Men, tiene su propia lógica interna”, sostuvo el cineasta.



Jackman, nacido el 12 de octubre de 1968, ha interpretado todo tipo de personajes. Tras “Logan” tiene dos proyectos: “The Greatest Showman” (2017) y “Larrikins” (2018).