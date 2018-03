Hugh Jackman lloró durante el rodaje de Logan

Hola! Saludos para todos mis fans de México. Lamento no poder visitarlos esta vez, pero los quiero mucho a todos Uds, espero que disfruten LOGAN. @20thcenturyfox A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Feb 22, 2017 at 6:31am PST

La última aventura de Hugh Jackman como Wolverine supondrá un final oscuro y violento, que según apunta, estará al fin a la altura del mutante más carismático de los X-Men.El australiano se despedirá para siempre de Wolverine en Logan, la última película en solitario del mutante de Marvel. Un adiós que no es nada fácil para el actor, que tras 17 años encarnando al personaje, confesó que lloró varias veces durante el rodaje de la película que supondrá su adiós definitivo del personaje que lo catapultó a la fama (más de la que ya tenía). "Estoy muy orgulloso de las películas del pasado, pero siento que he hecho algo más como hombre. Sentí que no solo era el duro Wolverine, sino el difícil Logan", explicó y aseguró que: "Lloré varias veces en el set de rodaje", pero ahora, solo tiene un deseo: "Espero que los fans digan: por fin, esta es la película de Wolverine que quería ver"."Amo a Wolverine. No lo extrañaré porque siempre estará conmigo", aseguró el actor según publicó Female First. "Fue muy emotivo hacer esa película. Siempre sentí que había una historia más profunda sobre este personaje", añadió.El filme también contará con otro ilustre X-Men, el profesor Charles Xavier al que, de nuevo y parece que también por última vez, dará vida Sir Pactrick Stewart.Hugh sigue en plena promoción de la película, aunque tuvo que cancelar su participación en México esta semana: