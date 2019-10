Hugh Jackman vuelve a interpretar a Wolverine como regalo a un fanático

Un espectador que grababa el concierto de Hugh Jackman se llevó la sorpresa de su vida cuando el propio Jackman simuló -como en los viejos tiempos- su papel de Wolverine usando las baquetas que tenía como las garras del legendario personaje de Marvel.

Jackman se encuentra en la gira de su espetáculo "The Man. The Music. The Show", y en la función realizada en México, el espectador estaba grabando con su celular cuando el actor se le acerca.

Hugh lo saluda y le estrecha varias veces la mano, momentos después toma las baquetas y simula la icónica pose de Wolverine que muchas veces se le vio en las películas de los X Men, del universo de héroes de Marvel.

Luego, Hugh Jackman toma el teléfono de su fan y lo graba a él saltando de la emoción por tener a Wolverine frente suyo.

La peculiar escena termina con un abrazo entre ambos y su espectador visiblemente emocionado.