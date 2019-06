Hugh Jackman y Deborra Lee Furness, un amor sin banderas

El australiano que batió récords encarnando al Wolverine de Marvel no fue un niño prodigio ni problemático, y nada de su vida personal previa a la fama es llamativo. Cerca de los nueve años se animó a pedirle a su papá tomar clases de baile, sus hermanos lo cargaron tanto que desistió. Talvez por eso, quien hoy se ganó el mote del "actor más amigable de la industria" decidió romper de golpe todos los esquemas de chico bueno.

El flechazo que lo unió hace ya 23 años a su mujer, Deborra Lee Furness, fue su arma secreta. Su amor por ella, suele decir, es una de las cosas más importantes de su vida. La fama, los Óscar, todo lo que vino después, está apenas en la superficie. "Debajo de todo eso, lo único que existe es un amor profundo y duradero por Deb", le contó a People TV hace algún tiempo. Su esposa es 13 años mayor que él. A Jackman, la relación le permitió trabajar su autoestima profesional y, de hecho, la carrera despegó a la par del romance. "Honestamente, lo nuestro se pone cada vez mejor", opinó en esa misma entrevista.

El uno para el otro

Antes de todo esto, entre tanta disciplina inglesa en su crianza, Jackman tenía más de 20 años y un título universitario en Comunicación cuando decidió jugarse por la actuación. Pero la suerte estaba de su lado y no mucho después de egresar de la academia de arte dramático, en 1995, ganó un papel para la serie "Correlli", en la cual, entre otras figuras de la televisión australiana, actuaba Deborra Lee Furness como protagonista.

"Deb era una estrella", recordó el actor. Jackman tenía 27 años y Furness, 40. Pero desde el día en que ella bajó sus lentes negros para mirarlo directo a los ojos y saludarlo, aquel chico debutante sintió que "se rompían las barreras". En 1996, se casaban en Melbourne.

En medio de todo eso, en su matrimonio se daban otros desafíos. Por ejemplo, la paternidad: Furness y Jackman perdieron dos embarazos antes de adoptar. La llegada de Oscar y Ava no solo significó una realización para la pareja sino que se transformó en una verdadera causa de vida para Deborra, que desde hace años lleva adelante una fundación y distintas iniciativas para promover la adopción en su país natal. La pareja colabora con distintas ONG vinculadas a la lucha contra el sida o la asistencia a refugiados, y Jackman es creador de la fundación Laughing Man, que comercializa café producido por campesinos de Etiopía.

Y hay otras batallas que el matrimonio enfrentó con entereza. El actor declaró sufrir de cáncer de piel, hace unos años. Además, en 2012, y luego de padecer varios actos intimidatorios y desagradables, el actor consiguió que la justicia estadounidense librara una orden de arresto contra Kathleen Thurston, una mujer que lo acosaba.

Hoy, Jackman lleva adelante una gira por Estados Unidos y Europa con su espectáculo "The Man. The Music, The Show", en el que interpreta temas de los musicales más famosos en los que trabajó. Con 50 años, puede darse el lujo de ser uno de los personajes más queridos y requeridos de Hollywood. Y nada, ni la fama ni el éxito, lograron desviarlo de lo que realmente importa: la familia.