Hugo, "El Cojo Feliz" visitó el Salvador con su show ÚLTIMA VIDA, siendo su primera visita al país y marcando historia con su inigualable rutina.

Nos habló sobre su vida, su lucha contra el cáncer de rodilla y cómo logró superarlo gracias al humor.

Hugo Alberto Pérez Acevedo es el nombre de un joven de 30 años, originario de México conocido en el mundo como "El Cojo Feliz". Este sobrenombre es porque, gracias a un tumor cancerígeno que se ubicó en su rodilla perdió cierta movilidad en ella. Luego de diversas terapias y mucho tiempo en recuperación logró superar con éxito y resurgió motivado por la vida para contar su experiencia a través de la comedia.

"Mi mayor logro en la vida es que sobreviví al cáncer y que una vez me salieron tres tazos en la misma bolsa de doritos. Soy un comediante de tiempo completo y amo hacer reír de todas las maneras posibles pero mi pasión son los shows en vivo", dice Hugo como parte de su biografía en su fanpage de Facebook.

Un show inspirado en en la vida real a través de los videojuegos, ÚLTIMA VIDA es un espectáculo que ha dejado muchas sonrisas en su camino por todo México, además de Guatemala y El Salvador. Dejando un mensaje de inspiración.

¿A dónde nace el personaje?

El nombre artístico nace en 2011, hace ocho años en la ciudad de México en un festival de comedia porque dijeron ‘¡hacemos comedia de todo…!’ así que dije: ‘lo que me pasó les va agustar, van a ver… ¡les prometo que va a estar entretenido...’!".

¿El humor te ayudó a superar esta fase del cáncer?

Sí, totalmente. El humor es algo que te modifica, desde cómo percibes la vida hasta cómo vives el tratamiento, la verdad es que es pesado… Es un ambiente con una carga energética muy pesada… En un hospital de oncología si se percibe el cansancio, pesadez… No es una enfermedad dónde se enferma solo el individuo, sino que la familia completa porque te acompañan a tus tratamientos y terapias, es más colectivo… Sino hay un poquito de humor que desahogue esa presión si puedes terminar deprimido o algo más.

¿Te imaginaste llegar tan lejos con la comedia?

La verdad es que no, uno como comediante tiene sueños que son como llenar un teatro con miles de personas pero, con el tiempo tus sueños se modifican según se van cumpliendo y ya luego no aspiras a algo tan inalcanzable sino, a algo más tangible como llenar un show en otro país.

¿Te gustaría ser comparado con algún comediante internacional?

"Mirá, parece una frase muy cliché, pero ‘me gustaría ser ¡el primer cojo feliz!’ creo que cada uno tuvo su camino y forjó una carrera. Chespirito, por ejemplo, es un gran comediante y es conocido por toda Latinoamérica pero, me gustaría ser reconocido como yo. El camino por el que he luchado es justamente ese, que los chistes que me caracterizaban sea lo que la gente recuerde".

Cerramos la plática con un mensaje positivo de Hugo para todo aquel que quiera seguir el camino de los escenarios: "Amigo, tu que te preguntas ‘¿cómo sería mi vida si hiciera comedia..?’ pues ¡inténtalo!, si ves que no funciona, te recomiendo lesionarte una rodilla, funciona muy bien… (ríe) es broma… Lo importante es que seas sincero contigo mismo, que te diviertas haciéndolo y que hagas lo que nazca de tu corazón".

Facebook: @Cojofeliz

Instagram: @cojofeliz

Twitter: @Cojofeliz

YouTube: Cojofeliz