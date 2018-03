Iban a dispararme por la espalda: Kim Kardashian hablará sobre el robo que sufrió en París

Lee también

“Van a dispararme en la espalda”, expresa Kim Kardashian, mientras llora al recordar lo sucedido en el robo que sufriera el año pasado en París, Francia. De esta forma, la temporada 12 del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, dejó en claro que el robó sufrido por Kim será uno de los temas más importantes dentro de sus episodios.El anuncio fue recogido este día por varios medios internacionales de espectáculos, quienes retoman el video de la cadena televisiva E! News, en la que se ve esta escena y varios clips en los que Kim comparte la experiencia dolorosa con sus hermanos Khloe y Kourtney. Este evento y los problemas que tuvo con Kanye West, son los dos tópicos que más se anuncian en el tráiler de la temporada que está por estrenarse.El reality show regresará a las pantallas en el próximo mes de marzo, aunque aún no se ha anunciado una fecha en específico. Por ahora, queda esperar para cuándo será la lanzado el episodio donde Kim revelará su experiencia en el robo y el impacto que tendrá en los televidentes.