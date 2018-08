Iggy Pop: "He tomado de todo, excepto viagra"

El legendario músico punk estadounidense Iggy Pop confiesa haber consumido en el pasado todo tipo de drogas, excepto viagra.

En una entrevista publicada por el diario alemán Bild, el artista confiesa que nunca ha probado el famoso medicamento para combatir la disfunción eréctil al ser preguntado al respecto.

"No. Pero soy una estrella de rock. Consumí cocaína, heroína, LSD, marihuana, MDMA y toda esa mierda, excepto viagra, y el resto fue hace mucho tiempo", afirmó.

Actualmente, tras décadas de excesos, las drogas han quedado atrás. "Hoy en día bebo un vino 15 minutos antes de la comida para relajarme. Me he pasado al vino blanco que no se sube tanto a la cabeza", afirmó.

Mientras, para mantenerse en forma Iggy Pop practica qigong, una disciplina china que une mente, respiración y ejercicio.