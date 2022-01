Il Divo regresa a los escenarios con un tributo especial a Carlos Marín

Luego del fallecimiento de Carlos Marín, el pasado 19 de diciembre, la banda multinacional Il Divo, anunció este martes que continuarán la gira que habían suspendido en honor al cantante español.

"Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marin de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional (el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler) continuarán su gira en homenaje a Marin", publicaron en su cuenta de Twitter.

Il Divo anunció el pasado 8 de diciembre la suspensión de sus conciertos debido a que Marín había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Manchester Royal Hospital, en el Reino Unido, luego de brindar su último concierto en la localidad de Bath esa misma fecha.

En sus redes sociales anunciaron que los conciertos se suspendían hasta el 2022, esperando que su compañero se recuperara, lastimosamente Marín falleció días después por complicaciones que le causó el virus del coronavirus.

En esta ocasión la banda ha anunciado que su gira "For Once in My Life Tour" continuará como una gira de grandes éxitos e incluirá al vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie.

"La gira estará llena de éxitos de Il Divo de su vasto catálogo de canciones con una increíble producción escénica", escribieron.

Además, indicaron que todas las entradas de las fechas programadas originalmente serán aceptadas en los espectáculos de 2022.

Ante el anuncio los seguidores de la banda han reaccionado de forma divida, algunos están a favor de la decisión de que vuelvan a los escenarios, sin embargo para otros es muy pronto.

"Que duro ver ese cartel ���� sin Carlos", "Qué hermoso tributo para un increíble hombre", dijeron algunos.

Hubieron otros que también dijeron estar en contra de tener un invitado y que con esto buscan reemplazar a Marín sin que lo parezca.

"Yo pienso que fue muy fría la decisión, tenían que cantar los 3 no más", escribió un seguidor.

"Perdón pero no iré. Ya solicité el reembolso de mi ticket. Sinceramente me parece que se apuraron demasiado. Lo lamento. Carlos será irreemplazable.", escribió otro.